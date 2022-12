AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused

English Estonian

AS Tallink Grupp muutis 2016. aasta detsembris võetud 280 miljoni eurose laenu tingimusi. Ujuva intressimääraga Euriboril baseeruva laenu tagasimaksete lõpptähtaega pikendati kolme aasta võrra, millele võib lisanduda veel kaks üheaastast pikendust. Muudetud laenulepingusse lisati ka jätkusuutlikkuse klauslid. Laenu jääk on 135,5 miljonit eurot.

Finantseerimise korraldasid Nordea Bank ABP, Danske Bank A/S, KfW IPEX Bank GmbH, AS Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Hamburg Commercial Bank AG. Nordea Bank ABP ja Skandinaviska Enskilda Banken AB olid tehingu koordinaatorid. Laenu- ja tagatisagent ning jätkusuutlikuse koordinaator on Nordea Bank ABP.

Laenulepingu muudetud tingimused vähendavad kontserni refinantseerimisriski.

Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd ja Tallinn Swedish Line Ltd. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.

Anneli Simm

Investorsuhete koordinaator

AS Tallink Grupp

Sadama 5 10111 Tallinn

E-mail: anneli.simm@tallink.ee