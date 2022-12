Calibre Scientific fait l'acquisition de Carvalhaes, un distributeur de consommables de laboratoire et d'équipements scientifiques au Brésil

English French German Portuguese

LOS ANGELES, 20 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Carvalhaes (la « Société »), un distributeur brésilien de consommables de laboratoire et d'équipements scientifiques. Carvalhaes, première acquisition de Calibre Scientific en Amérique latine, étend davantage la plateforme de distribution mondiale de Calibre Scientific.



Fondée en 1996, Carvalhaes dessert une vaste clientèle couvrant les secteurs pharmaceutique, vétérinaire, alimentaire, environnemental, industriel et de la recherche. Carvalhaes propose un portefeuille différencié de plus de 200 000 produits, comprenant des fournitures de chromatographie, des substances chimiques, des étalons et kits de test, de la verrerie et des consommables, le tout livré avec le plus grand soin via ses canaux de distribution étendus.

Par cette acquisition, Calibre Scientific ajoute l'un des plus grands distributeurs indépendants d'équipements et de consommables de laboratoire brésiliens à son portefeuille grandissant. « Nous sommes ravis d'accueillir Carvalhaes au sein de la famille Calibre Scientific », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Carvalhaes est un leader évident du marché brésilien, disposant d'une portée de clientèle et d'un catalogue de produits impressionnants. Nous sommes impatients d'étendre davantage le portefeuille de Carvalhaes avec d'autres marques de Calibre Scientific et de nouvelles relations fournisseurs. Ensemble, nous continuerons de renforcer notre chaîne d'approvisionnement mondiale, afin de mieux soutenir nos clients grâce à la livraison rapide de produits et services innovants. »

« J'éprouve beaucoup d'enthousiasme à l'idée que l'avenir de Carvalhaes soit mêlé à celui de Calibre Scientific », a commenté Celso Freire, fondateur et PDG de Carvalhaes. « Nous sommes fiers des produits et services fiables proposés par notre entreprise. À travers nos gammes de produits complémentaires et notre passion partagée pour l'offre d'un service et d'une livraison de qualité professionnelle, je suis persuadé que notre partenariat avec Calibre Scientific continuera d'apporter de la valeur à nos employés comme à nos clients. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.investor.calibrescientific.com, ou contacter press@calibrescientific.com.