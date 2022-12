Calibre Scientific adquire a Carvalhaes, distribuidora de insumos laboratoriais e equipamentos científicos no Brasil

English French German Portuguese

LOS ANGELES, Dec. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Calibre Scientific tem o prazer de anunciar a aquisição da Carvalhaes (a “Empresa”), empresa brasileira distribuidora de materiais de laboratório e equipamentos científicos. A Carvalhaes, primeira aquisição da Calibre Scientific na América Latina, amplia ainda mais a plataforma de distribuição global da Calibre Scientific.



Fundada em 1996, a Carvalhaes atende a uma ampla base de clientes dos setores farmacêutico, veterinário, pesquisa, alimentício, ambiental e industrial. A Carvalhaes oferece um portfólio diferenciado de mais de 200.000 produtos, incluindo suprimentos de cromatografia, produtos químicos, kits e padrões de teste, artigos de vidro e consumíveis; todos entregues com cuidado através dos seus extensos canais de vendas.

Com essa aquisição, a Calibre Scientific adiciona ao seu crescente portfólio um dos maiores distribuidores independentes de consumíveis e equipamentos de laboratório do Brasil. “Estamos muito contentes com a inclusão da Carvalhaes na família Calibre Scientific”, disse Ben Travis, Diretor Executivo da Calibre Scientific. “A Carvalhaes é uma das líderes do mercado brasileiro, com um impressionante catálogo de produtos ao alcance do cliente. Estamos prontos para expandir ainda mais o portfólio da Carvalhaes com outras marcas da Calibre Scientific e novos relacionamentos com fornecedores. Juntos, continuaremos a fortalecer nossa cadeia de suprimentos global, para um maior apoio aos nossos clientes por meio da entrega rápida de produtos e serviços inovadores.”

“Estou muito entusiasmado com o futuro da Carvalhaes como parte da Calibre Scientific”, disse Celso Freire de Carvalhaes, Fundador e CEO. “Temos orgulho dos serviços e produtos confiáveis que a nossa empresa oferece. Com as ofertas de produtos complementares e a nossa dedicação ao serviço e entrega especializados, estou certo de que nossa parceria com a Calibre Scientific continuará a trazer valor para nossos funcionários e clientes.”

Sobre a Calibre Scientific

A Calibre Scientific é uma provedora global diversificada de reagentes de ciências da vida, ferramentas, instrumentos e outros consumíveis para as comunidades de pesquisa, diagnóstico, industrial e biofarmacêutica de laboratório. A Calibre Scientific possui um portfólio de empresas de ciências da vida e diagnóstico com uma capacidade incomparável de enfrentar os desafios dos seus clientes nos seus respectivos mercados. Nosso alcance global se estende a mais de 175 países, capacitando clientes em todo o mundo. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a Calibre Scientific continua a expandir sua oferta de produtos e sua presença global para laboratórios em uma ampla variedade de áreas verticais e geográficas.

Para mais informações, visite www.investor.calibrescientific.com, ou entre em contato com press@calibrescientific.com.