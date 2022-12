Copenhagen Capital A/S – Køb af ejendomme og opjustering af forventningerne til 2023

Copenhagen Capital A/S har, efter tilfredsstillende due diligence, indgået bindende aftaler om at købe ejendomme for en samlet købssum på kr. 120,3 mio. til overtagelse i første kvartal 2023. Ejendommene består tilsammen af et areal på godt 4.900 m2 og er fordelt med 60% bolig og 40% kontor. For 2023 forventes akkvisitionerne at løfte koncernens toplinje med ca. kr. 6 mio. og EBVAT med ca. kr. 3 mio. afhængigt af valg af endelig finansiering.



Selskabet opjusterer derfor forventningerne for 2023 til et resultat af primær drift mellem kr. 17 mio. og kr. 20 mio. mod tidligere udmeldt kr. 15 mio. og kr. 18 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af køb/salg af ejendomme samt af renteudviklingen.

Copenhagen Capital A/S forbereder, at udbyde op til 12.500.000 stk. 40% Præferenceaktier 2032 til fast kurs på kr. 8,32 pr. aktie, svarende til en IRR på 6,5% p.a. I denne forbindelse tilbydes nuværende aktionærer i aktieklassen 8% Præferenceaktier 2024 indløsning, betinget af, at der for provenuet tegnes aktier i den nye aktieklasse 40% Præferenceaktier 2032. Den indledende dialog med eksisterende aktionærer og nye investorer har været god og der er positive tilkendegivelser svarende til mere end 2/3 af udbuddet.

”Efter en længere periode, hvor vi har set markedet an, er vi glade for at tilføje nye ejendomme til porteføljen. De købte ejendomme passer godt ind i vores langsigtede strategi og bidrager allerede fra overtagelsen positivt til driften.” udtaler direktør Rasmus Greis og fortsætter: ”Vi glæder os over den gode interesse for vores præferenceaktier og ser frem til at kunne udnytte andre gode opkøbsmuligheder som måtte opstå.”

