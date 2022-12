English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 16 - 2022 Årsrapport 2021/22

Roblon-koncernen realiserer som forventet fremgang i omsætning og indtjening i 2021/22

Udvalgte hoved- og nøgletal

Ordretilgangen blev 415,4 mDKK (301,7 mDKK).

Omsætningen blev 380,9 mDKK (249,9 mDKK).

Bruttoresultatet blev 181,2 mDKK (116,7 mDKK) og bruttomargin blev 47,6 % (46,7 %).

Resultat af primær drift for af- og nedskrivninger og for særlige poster (EBITDA) blev 23,4 mDKK (-12,6 mDKK).

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver blev 27,2 mDKK (20,3 mDKK) og stigningen i forhold til sidste år skyldes investeringer i kapacitets- og produktivitetsfremmende produktionsudstyr især i USA, og hertil kommer afskrivninger i Vamafil, der blev opkøbt i 2022 på 3,8 mDKK.

Resultat af primær drift for særlige poster (EBIT) blev -3,8 mDKK (-32,9 mDKK).

EBIT-margin blev -1,0 % (-13,2 %).

Resultat for skat blev -1,4 mDKK (-29,3 mDKK).

Forrentning af den investerede kapital (ROIC) for skat blev -2,0 % (-20,1 %).

Resultat pr. B-aktie blev -1,3 DKK (-11,6 DKK).

Pengestrømmen fra periodens drift blev -27,0 mDKK (-42,3 mDKK).

Pengestrømmen fra investeringer i materielle og immaterielle aktiver blev 20,5 mDKK (15,1 mDKK) og har omfattet fortsatte investeringer i produktionskapaciteten i Roblon US samt investering i ny el-baseret produktionsteknologi, som vil reducere brugen af fossile brændstoffer (naturgas) i koncernens produktion.

Resumé

Koncernen har som forventet også i 2021/22 haft negative påvirkninger fra eftervirkninger af COVID-19. Det vedrører hovedsageligt udfordringer med råvareleverancer, logistik og generelle markedspåvirkninger. Dette har på visse produktgrupper midlertidigt reduceret lønsomheden, ligesom det har medført øgede beholdninger af kritiske råvarer.

Omsætningen steg med 52,4 % til 380,9 mDKK (249,9 mDKK) for regnskabsåret 2021/22. I 1. halvår steg omsætningen med 72,9 % til 178,1 mDKK (103,0 mDKK), mens omsætningen steg med 38,1 % i 2. halvår af regnskabsåret til 202,8 mDKK (146,9 mDKK).

Den realiserede omsætning fra Composite produktgruppen blev i 2021/22 108,7 mDKK (42,7 mDKK), heraf 28,6 mDKK (0 mDKK) fra Vamafil. Der har været et stigende aktivitetsniveau inden for olie & gas offshore, som har medført en øget tilgang af ordrer til koncernen i 2021/22 modsat sidste år hvor COVID-19 medførte udskydelse af ordrer, som først forventes realiseret på et senere tidspunkt.

Omsætningen i produktgruppen FOC blev 272,2 mDKK (207,2 mDKK) og fremgangen har været mulig på grund af udbygningen af produktionskapaciteten i Roblon US og de gunstige markedsforhold der. Koncernens afsætningsmuligheder i 2.halvår af 2021/22 har dog været negativt påvirket af at Roblons under i denne del af forretningen blandt andet har haft udfordringer med at fremskaffe de nødvendige komponenter og råvarer for at opretholde et forventet højt og stigende produktionsniveau. Desuden har der hos enkelte af koncernens kunder været forsinkelser i færdiggørelsen af igangsatte kapacitetsudvidelser.

Bruttoresultat og -margin har for hele regnskabsåret 2021/22 været negativt påvirket af kraftigt stigende fremstillingsomkostninger, der ikke i fuldt omfang har kunnet kompenseres ved regulering af Roblons salgspriser. De stigende fremstillingsomkostninger vedrører prisstigninger på råvarer, komponenter, fragt og energi. Omvendt har bruttoresultat og -margin været positivt påvirket af et gunstigt produktmix og øget lønsomhed i FOC produktgruppen, hvilket har bidraget til en realiseret bruttomargin i 2021/22 på et højere niveau end sidste år.

Koncernen har den 3. januar 2022 opkøbt virksomheden Vamafil, spol. s r.o, Tjekkiet. Der er foretaget foreløbig allokering af købsvederlaget på 54,4 mDKK.

Roblon har i 2021/22 øget de langsigtede kreditfaciliteter med 75 mDKK og optaget realkreditlån på ca. 10 mDKK for at understøtte opkøbet af Vamafil og koncernens vækststrategi.

Arbejdskapitalen steg med 55,6 % til 155,9 mDKK (100,2 mDKK) som følge af stigning i tilgodehavender grundet et markant højere aktivitets- og omsætningsniveau i 4. kvartal af 2021/22 sammenholdt med sidste år. Herudover er arbejdskapitalen påvirket af øgede lagerbeholdninger af kritiske råvarer og komponenter, kraftigt stigende råvarepriser samt tilgangen fra den tilkøbte virksomhed i Tjekkiet, Vamafil.





På baggrund af årets resultat i 2021/22 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte.

Forventninger til 2022/23

Ledelsen forventer vakst i koncernens omsætning og et positivt resultat for regnskabsåret 2022/23. Følgende væsentlige forhold ventes at gøre sig gældende:

FOC-markedet forventes at begynde at vækste i begyndelsen af 2023 og dermed medvirke til en øget omsætning for Roblon fra selskabets 2. kvartal 2023.

I USA er Roblon godt positioneret og fysisk centralt placeret som en af fa lokale producenter af kabelfibermaterialer. Koncernen har tidligere gennemført et større investeringsprogram og yderligere er igangsat og forventes afsluttet i foråret 2023. Den samlede produktionskapacitet i USA øges derved med mere end 50%, ligesom der forventes yderligere lønsomhedsforbedringer i produktionen.

I Composite produktgruppen, og særligt indenfor koncernens leverancer til olie- og gas offshore- industrien, forventer ledelsen en betydelige fremgang i forhold til det realiserede niveau i 2021/22. Dette understøttes af en højere ordrebeholdning ved indgangen af regnskabsåret 2022/23 og et langt højere aktivitetsniveau.

Koncernen forventer at opnå lønsomhedsforbedringer i forbindelse med den igangværende udflytning og installation af udvalgte dele af produktionsapparatet til FOC-produktion fra Danmark til koncernens nytilkøbte datterselskab Vamafil, Tjekkiet.

Forventninger til omsætning og resultat for 2022/23 er:

Omsætning i intervallet 430 - 470 mDKK (380,9 mDKK).

Resultat af primær drift for af- og nedskrivninger og for særlige poster (EBITDA) i intervallet 40 – 55 mDKK (23,4 mDKK).

Resultat af primær drift for særlige poster (EBIT) i intervallet 10 - 25 mDKK (-3,8 mDKK).





Ledelsen forventer, at omsætningen i koncernens første kvartal vil være udfordret grundet manglende

omsætning i FOC produktgruppen. Baseret på forventningerne til en tiltagende vakst i FOC produktgruppen i de kommende kvartaler, forventes omsætningen og dermed indtjeningen at udvikle sig positivt i de efterfølgende 3 kvartaler.

Bygningsdomicil udbudt til salg

Koncernen besluttede tilbage i starten af 2020 at satte domicilet i Frederikshavn til salg. Der sker med mellemrum fremvisning for interesserede købere og processen med salget opretholdes. Der er dog pt. ikke konkrete købere til domicilet. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en rakke administrative funktioner allerede er lokaliseret.

Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt.

Fremtidige forhold

Forventningerne er forbundet med usikkerhed for så vidt angår forsyning og transport af komponenter og råvarer, energiforsyning samt energiomkostninger som følge af krigen i Ukraine. Desuden bemærkes det, at forventningerne på kort sigt er behæftet med en høj grad af usikkerhed som følge af eftervirkningerne af COVID-19 på mange af Roblons markeder.

Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især forventningerne til omsætning og indtjening, er i sagens natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Roblons kontrol og kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet – men ikke kun – ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, ændringer i efterspørgsel og kobemonstre, valutakurs- og renteudsving samt generelle økonomiske, politiske og forretningsmæssige forhold.





Frederikshavn, den 20. december 2022

Roblon A/S





Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:



Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300





