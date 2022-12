English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 20.12.2022 klo 13.00 (CET)

Savosolarin taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023

Savosolar Oyj julkaisee vuosittain tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen, puolivuosikatsauksen vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta sekä osavuosikatsaukset vuoden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2023 ovat:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022: 6.3.2023

Vuosikertomus vuodelta 2022: 6.4.2023 (viimeistään)

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus: 8.5.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta: 28.8.2023

Tammi-syyskuun osavuosikatsaus: 6.11.2023

Savosolarin varsinainen yhtiökokous järjestetään Helsingissä 10.5.2023 klo 14.00 (EET).

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Merilogistiikka ja Uusiutuva energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa, VG-EcoFuel valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva energia-liiketoiminta suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamiaan tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Järjestelmiin voidaan liittää myös muita energiantuotanto- ja varastointiratkaisuja. Yhtiö on nostanut suurten aurinkolämpöjärjestelmien hyödyntämisen uudelle tasolle patentoidulla teknologiallaan, jonka ytimenä ovat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com