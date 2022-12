O tamanho do mercado global de papel térmico deve atingir a marca de $ 5,4 bilhões em termos de receita de vendas, crescendo a um CAGR de 4,3 até 2030

English Italian Japanese Korean Portuguese

Raleigh, NC, Dec. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De acordo com a Zion Market Research, publicou um novo relatório de pesquisa intitulado “Mercado de papel térmico por tipo (revestido superior e não revestido), por tecnologia (térmica direta, transferência térmica e outros), por espessura (60-80 mícrons e 80 -90 mícrons), por largura (2,25”, 3,125” e outros), por aplicação (recibos de POS, bilhetes de loteria e jogos, etiquetas e etiquetas e outros), usuário final (indústria de varejo, saúde, embalagem e etiquetagem, impressão & Publishing, Entertainment & Transit, e outros) e por região - visão geral da indústria global e regional, inteligência de mercado, análise abrangente, dados históricos e previsões 2022 – 2030” em seu banco de dados de pesquisa.

“De acordo com o último estudo de pesquisa, a demanda do tamanho e participação do mercado global de papel térmico em termos de receita foi avaliada em US$ 3,7 bilhões em 2021 e espera-se que ultrapasse a marca de US$ 5,4 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa composta anual. taxa de crescimento (CAGR) de aproximadamente 4,3% durante o período de previsão de 2022 a 2030.”

O que é Papel Térmico? Qual é o tamanho da indústria de papel térmico?

Cobertura e visão geral do relatório de papel térmico:

O papel térmico, comumente conhecido como rolo de auditoria, é um tipo de material de registro amplamente utilizado para exibir dados. Ao contrário do papel convencional, que requer fita ou toner, ele é revestido com uma mistura de corantes e produtos químicos que podem mudar de cor quando expostos ao calor. É freqüentemente usado em dispositivos portáteis, como aparelhos de fax, sistemas POS de cassino, caixas registradoras, terminais de cartão de crédito, quiosques, máquinas de pagamento na bomba e impressoras móveis. Esses dispositivos são usados nos setores de varejo, jogos, alimentos e bebidas (F&B), turismo e hospitalidade e bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI) em todo o mundo.

Clique aqui para acessar o relatório de amostra grátis do mercado global de papel térmico @ https://www.zionmarketresearch.com/sample/thermal-paper-market

(Uma amostra gratuita deste relatório está disponível mediante solicitação; entre em contato conosco para obter mais informações.)

Nosso relatório de amostra grátis consiste no seguinte:

Introdução, visão geral e análise aprofundada do setor estão incluídas no relatório atualizado de 2022.

A Análise de Impacto do Surto Pandêmico de COVID-19 está incluída no pacote

Relatório de pesquisa com mais de 216 páginas (incluindo pesquisas recentes)

Forneça orientação detalhada capítulo por capítulo sobre a solicitação

Análise regional atualizada com representação gráfica de tamanho, participação e tendências para o ano de 2022

Inclui Tabelas e figuras atualizadas

A versão mais recente do relatório inclui os principais players do mercado, suas estratégias de negócios, volume de vendas e análise de receita

Metodologia de pesquisa da Zion Market Research

(Observe que a amostra deste relatório foi modificada para incluir o estudo de impacto do COVID-19 antes da entrega.)

Mercado global de papel térmico: dinâmica de crescimento

A crescente demanda por rotulagem para fornecer uma descrição completa e detalhada dos produtos, especialmente no setor de alimentos e bebidas, é o principal fator que impulsiona a demanda pelo mercado global de papéis térmicos. Níveis elevados de pH, maior retenção de umidade e altos níveis de higiene tornam os papéis térmicos uma opção muito adequada para embalagens no setor de alimentos e bebidas.

As crescentes aplicações de etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) moldaram positivamente a trajetória do mercado global de papel térmico durante o período de previsão. Além disso, o uso crescente desses papéis nas loterias e bilhetes de jogos está induzindo ainda mais o mercado a crescer significativamente. A ampla disponibilidade de diferentes aplicações de papéis especiais, incluindo Kraft, decorativos, autocopiativos, release liners, rótulos e muitos outros também está favorecendo o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que as flutuações no preço do papel térmico e o surgimento de transações eletrônicas sem papel dificultem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Adquira diretamente uma cópia do relatório com TOC @ https://www.zionmarketresearch.com/buynow/su/thermal-paper-market

Escopo do relatório

Atributo do relatório Detalhes Tamanho do mercado em 2021 US$ 3,7 bilhões Tamanho do mercado projetado em 2030 US$ 5,4 bilhões Taxa de crescimento CAGR CAGR de 4,3% Ano base 2021 Anos de previsão 2022-2030 Principais participantes do mercado Jiangsu Wampolet Paper Co. Ltd., Hansol Paper Co Ltd., Guangdong Guanhao High-Tech Co. Ltd., PM Company LLC, Província de Henan JiangHe Paper Co. ., Siam Paper Public Company Limited, Nakagawa Manufacturing (USA) Inc., Koehler Paper Group, Oji Holdings Corporation, Mitsubishi Paper Mills Limited, Appvion Incorporated, Kanzaki Specialty Papers Inc., Domtar Corporation, Lecta Group, SIAM EXPORT LTD PARTNERSHIP, Iconex LLC, Twin Rivers Paper Company, Rotolificio Bergamasco Srl , Thermal Solutions International Inc., GOLD HUASHENG PAPER CO., Papierfabrik August Koehler SE, Ricoh Company Ltd. Segmento chave Por tipo, por tecnologia, por espessura, por largura, por aplicação, por usuário final e por região Principais regiões cobertas América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África Opções de compra Solicite opções de compra personalizadas para atender às suas necessidades de pesquisa. Explorar opções de compra

Mercado de papel térmico: análise de segmentação

O mercado global de papel térmico é segmentado com base no tipo, tecnologia, espessura, largura, aplicação, usuário final e região.

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em térmica direta, transferência térmica e outras. Espera-se que o segmento de transferência térmica cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão. A impressão por transferência térmica cria textos, imagens e códigos de barras nítidos e fáceis de ler e escanear. A impressão por transferência térmica atinge a estabilidade da imagem. A impressão por transferência térmica quase não produz desperdício ao imprimir em lotes ou em uma única etiqueta. A impressão por transferência térmica pode ser usada em praticamente qualquer tipo de mídia (exceto multiformato). Como as impressoras de transferência térmica são mais robustas do que as impressoras matriciais ou a laser, elas podem ser usadas tanto em ambientes industriais quanto em escritórios.

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em recibos de PDV, bilhetes de loteria e jogos, rótulos e tags, entre outros. Prevê-se que o segmento de recebimentos de POS detenha uma participação substancial na receita durante o período de previsão devido ao crescente aplicativo de cobrança no setor de varejo em todo o mundo. Além disso, um número crescente de supermercados e hipermercados nas principais economias do mundo são projetados para promover aplicações de terminais POS, reforçando o crescimento do mercado. Os terminais POS móveis são amplamente utilizados em aplicações de emissão de bilhetes de transporte comercial, como trens, ônibus e outros modos de transporte público. Além disso, essas máquinas são usadas para gerenciamento de materiais em setores como manufatura, governo e varejo. O número crescente de terminais POS em instalações públicas está impulsionando o crescimento da receita do mercado.

O mercado papel térmico global é segmentado da seguinte forma:

Por tipo

Top revestido

Sem revestimento superior

Por tecnologia

Térmica Direta

Transferência térmica

Outras

por espessura

60-80 mícrons

80-90 mícrons

por largura

2,25”

3,125”

Outras

Por aplicativo

Recibos PDV

Bilhetes de loteria e jogos

Rótulos e Etiquetas

Outras

Por usuário final

Indústria de varejo

Cuidados de saúde

Embalagem e Rotulagem

Impressão e publicação

Entretenimento e Trânsito

Outras

Pesquise o “Mercado de papel térmico completo por tipo (revestido e não revestido), por tecnologia (térmica direta, transferência térmica e outras), por espessura (60-80 mícrons e 80-90 mícrons), por largura (2,25 ”, 3.125” e outros), por aplicação (recibos de PDV, bilhetes de loteria e jogos, rótulos e etiquetas e outros), usuário final (indústria de varejo, saúde, embalagem e etiquetagem, impressão e publicação, entretenimento e trânsito e outros). ) E por região - visão geral da indústria global e regional, inteligência de mercado, análise abrangente, dados históricos e previsões de 2022 a 2030” Relatório em https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-paper-market

Cenário competitivo

Alguns dos principais concorrentes que dominam o mercado Papel térmico global são:

Jiangsu Wampolet Paper Co. Ltd.

Hansol Paper Co Ltd

Guangdong Guanhao High-Tech Co. Ltd.

PM Company LLC

Província de Henan JiangHe Paper Co. Ltd.

Shandong Chenming Paper Holdings Ltd

Ricoh Company Ltda.

Jujo Thermal Ltda.

Siam Paper Public Company Limited

Nakagawa Manufacturing (EUA) Inc.

Koehler Paper Group

Oji Holdings Corporation

Mitsubishi Paper Mills Limited

Appvion Incorporated

Kanzaki Specialty Papers Inc.

Domtar Corporation

Grupo Lecta

PARCERIA SIAM EXPORT LTD

Iconex LLC

Twin Rivers Paper Company

Rotolificio Bergamasco Srl

Soluções Térmicas International Inc.

GOLD HUASHENG PAPER CO.

Papelaria August Koehler SE

Ricoh Company Ltda.

Principais percepções da pesquisa primária :

De acordo com a análise compartilhada por nosso previsor de pesquisa, o mercado Papel térmico provavelmente se expandirá a um CAGR de cerca de 4,3% durante o período de previsão (2022-2030).

Em termos de receita, o tamanho do mercado de papel térmico foi avaliado em cerca de US$ 3,7 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 5,4 bilhões até 2030.

Espera-se que a demanda do mercado seja impulsionada pelo uso crescente de terminais POS em armazéns e lojas de varejo.

Com base no tipo, o segmento com revestimento superior representou a maior participação de mercado em 2021.

Com base na aplicação, espera-se que o segmento térmico direto domine o mercado durante o período de previsão.

Com base na região, a Ásia-Pacífico deteve a maior participação na receita em 2021.

Tem alguma consulta? Pergunte aos nossos especialistas: https://www.zionmarketresearch.com/inquiry/thermal-paper-market

Principais perguntas respondidas neste relatório:

– Qual é o tamanho do mercado e a taxa de crescimento prevista para a indústria Papel térmico?

Quais são os principais fatores que impulsionam o mercado Papel térmico?

Quais são os principais fornecedores no setor de Papel térmico?

Quais segmentos o mercado Papel térmico cobre?

Como posso receber uma cópia gratuita do relatório de amostra do mercado de papel térmico e dos perfis da empresa?

Principais ofertas:

Tamanho do mercado e previsão por receita | 2022−2030

Dinâmica de mercado - Principais tendências, impulsionadores de crescimento, restrições e oportunidades de investimento

Segmentação de mercado – Uma análise detalhada por tipo, por tecnologia, por espessura, por largura, por aplicativo, por usuário final e por região

Cenário Competitivo - Principais Fornecedores Principais e Outros Fornecedores Proeminentes

Solicitação de personalização neste relatório de acordo com seus requisitos - https://www.zionmarketresearch.com/custom/5977

(Nós adaptamos seu relatório para atender aos seus requisitos específicos de pesquisa. Informe-se com nossa equipe de vendas sobre como personalizar seu relatório.)

Análise Regional :

Entre as regiões, a região da Ásia-Pacífico deteve a maior participação na receita em 2021 no mercado global de papel térmico e deve permanecer dominante durante o período de previsão. O crescimento na região é atribuído à rápida proliferação da indústria, juntamente com a crescente demanda por produtos de saúde e farmacêuticos na região, o que também levou ao aumento da necessidade de papel térmico para operações de faturamento. Além disso, a crescente adoção de transações sem dinheiro na região alimentou o crescimento do mercado regional. Por outro lado, prevê-se que a Europa cresça significativamente durante o período de previsão devido à alta adoção de etiquetas e rótulos para cumprir os padrões de rotulagem e, assim, evitar a adulteração.

Por região

América do Norte NÓS Canadá Resto da América do Norte

Europa França Reino Unido Espanha Alemanha Itália Resto da Europa

Ásia-Pacífico China Japão Índia Coreia do Sul Resto da Ásia-Pacífico

Oriente Médio e África Arábia Saudita África do Sul Resto do Oriente Médio e África

América latina Brasil Argentina Resto da América Latina



Desenvolvimentos recentes

Em dezembro de 2021, a Wynnchurch Capital, LP, uma empresa líder de private equity no mercado intermediário, anunciou que adquiriu os ativos de negócios de revestimento térmico da Appvion Holding Corp. Fundada em 1907 e sediada em Appleton, Wisconsin, a Appvion é uma fornecedora líder de revestimentos térmicos diretos especializados e de alto desempenho para soluções de rótulos e filmes, bem como soluções de embalagens industriais e de consumo renováveis baseadas em fibra.

Para conhecer uma lista adicional revisada de participantes do mercado em 2022, solicite um folheto do relatório: https://www.zionmarketresearch.com/buynow/su/thermal-paper-market

PERGUNTAS FREQUENTES

Quais fatores-chave influenciarão o crescimento do mercado papel térmico durante 2022-2030?

Qual será a taxa de mercado do papel térmico durante 2022-2030?

Qual região contribuirá notavelmente para o valor de mercado do papel térmico?

Quais são os principais players que impulsionam o mercado papel térmico?

Navegue por outros relatórios de pesquisa relacionados da Zion Market Research:

Mercado de cerâmica térmica: https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-ceramics-market

Mercado de revestimentos de spray térmico: https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-spray-coating-market

Mercado de isolamento térmico: https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-insulation-market

Mercado de armazenamento térmico: https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-storage-market

Mercado Fitas de liberação térmica : https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-release-tapes-market

Mercado de etiquetas de transferência térmica: https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-transfer-labels-market

Mercado de imagens térmicas: https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-imaging-market

Sobre a pesquisa de mercado da Zion:

A Zion Market Research é uma organização líder em pesquisa de mercado que oferece experiência no setor e serviços de consultoria escrupulosos aos clientes para o desenvolvimento de seus negócios. Os relatórios e serviços oferecidos pela Zion Market Research são usados por instituições acadêmicas de prestígio, start-ups e empresas em todo o mundo para medir e compreender os históricos de negócios regionais e internacionais em constante mudança.

A convicção de nossos clientes/consumidores em nossas soluções e serviços nos impulsiona a entregar sempre o melhor. Nossas soluções avançadas de pesquisa os ajudaram na tomada de decisões apropriadas e na orientação de estratégias para expandir seus negócios.

Siga-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zion-market-research/

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/zion_research

Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/zionmarketresearch

Siga-nos no Pinterest: https://www.pinterest.com/zionmarketresearch/

Contate-nos:

Rushikesh Dorge

EUA: +1 347 690-0211

Reino Unido: +44 2032 894158

Japão: +81 50 5806 9039

Índia: +91 73877 19999

Site: https://www.zionmarketresearch.com/

Blogue: https://zmrblog.com/

Ainda assim, procurando mais informações? OU Quer dados para inclusão em revista, estudo de caso ou mídia?