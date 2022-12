ライフサイエンスの専門家であるピーター・マルケジーニ (Peter Marchesini) がインデジン (Indegene) に入社し、顧客の商業的成果の向上を支援

