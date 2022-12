2022 nr. 16 - Myndighedsgodkendelser opnået i forbindelse med Ahlsells anbefalede betingede, frivillige offentlige tilbud på aktierne i Sanistål

Danish English

Aalborg, den 20. december 2022



Ahlsell Danmark ApS ("Ahlsell") offentliggjorde den 24. maj 2022, at Ahlsell havde indgået betingede aktieoverdragelsesaftaler ("Aktieoverdragelsesaftaler") med Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S ("Storaktionærerne") om at købe ca. 75,49 % af aktierne i Sanistål A/S ("Sanistål") til DKK 58 pr. aktie. Samtidig offentliggjorde Ahlsell, at de ville fremsætte et anbefalet betinget, frivilligt offentligt tilbud ("Købstilbuddet") om at købe de resterende ca. 24,51 % af aktierne, som ejes af alle andre aktionærer end Storaktionærerne til kurs DKK 85 pr. aktie, jf. selskabsmeddelelse nr. 8 / 2022.



Den 7. juni 2022 offentliggjorde Ahlsell tilbudsdokumentet (selskabsmeddelelse nr. 9 / 2022), der nærmere fastlægger Købstilbuddets vilkår og betingelser. Ifølge tilbudsdokumentet er Købstilbuddet blandt andet betinget af, at Aktieoverdragelsesaftalerne er gennemført i overensstemmelse med deres vilkår, hvilket blandt andet er betinget af opnåelsen af alle nødvendige godkendelser, tilladelser og samtykker fra relevante myndigheder.

Ahlsell har i dag meddelt Sanistål, at Ahlsell har modtaget de nødvendige regulatoriske godkendelser til at gennemføre Aktieoverdragelsesaftalerne, og at Ahlsell vil gå videre med at lukke Aktieoverdragelsesaftalerne så hurtigt som muligt. I overensstemmelse hermed har Ahlsell endvidere meddelt Sanistål, at alle betingelser i Købstilbuddet er opfyldt eller kan opfyldes ved udløbet af tilbudsperioden og gennemførelsen af Købstilbuddet.

Tilbudsperioden udløber den 22. december 2022 kl. 17:00 (CET).

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål, tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617.

Ansvarsfraskrivelse



Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller fordeles på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Det Forenede Kongerige, USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Sanistål A/S. Købstilbuddet fremsættes udelukkende i form af et tilbudsdokument, der er udarbejdet og offentliggjort af Ahlsell Danmark ApS, og som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for købstilbuddet. Aktionærer i Sanistål A/S opfordres til at læse tilbudsdokumentet og eventuelle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om købstilbuddet.