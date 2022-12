Communiqué de presse

ARTEA double sa puissance de production hydraulique en France

Paris le 20 décembre 2022 - ARTEA, acteur global des énergies renouvelables, et ses filiales, acquiert sept centrales hydrauliques supplémentaires en France.

Depuis 2011, le groupe développe son parc de centrales hydrauliques en France, aujourd’hui composé d’une vingtaine de centrales à travers le territoire français. Avec ces nouvelles acquisitions, le groupe double sa puissance de production, passant de 8 MW à 16MW. Ce rachat s’inscrit dans une volonté de produire et de fournir une électricité renouvelable et locale, destinée à alimenter le parc immobilier du groupe et l’ensemble de ses activités liées à la fourniture d’énergie.

“L’énergie de source hydraulique constitue un vivier stratégique et pertinent, c’est pourquoi nous développons notre maillage de centrales afin de produire une électricité verte au service d’une fourniture d’énergie électrique véritablement bas-carbone. Ces acquisitions répondent aux besoins grandissants d’une société qui s’électrise et dans laquelle le groupe souhaite jouer un rôle prépondérant.” souligne Philippe Baudry, Directeur Général d’ARTEA.

ARTEA et ses filiales se positionnent comme un véritable créateur de valeur, expert dans la réhabilitation et le repowering de centrales, pour certaines très anciennes.

Ce savoir-faire contribue au développement et à la croissance des énergies renouvelables produites localement. Le repowering permet de moderniser une centrale afin d’augmenter sa capacité de production.

L’énergie de source hydraulique est un vivier important de production, et ce d’autant plus qu’elle est peu consommatrice de foncier. En outre, une centrale hydraulique produit en moyenne 5 000 heures par an, ce qui est supérieur à la moyenne des autres énergies renouvelables.

En 2023, ARTEA entend accélérer ses investissements dans les énergies renouvelables pour consolider son modèle engagé producteur – fournisseur – opérateur.

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

L’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

L’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et Les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et d’hôtellerie Lifestyle (Coloft).





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

