Communiqué de presse [diffusé le 20 déc au matin] : Évolution au sein du Comité exécutif du groupe Orange

English French

Communiqué de presse

Paris, le 20 décembre 2022

Évolution au sein du Comité exécutif du groupe Orange

Le groupe Orange annonce le départ de Ramon Fernandez, Directeur général délégué Finance, Performance et Développement à la fin du premier trimestre 2023.

Ramon Fernandez, qui dirige depuis huit ans les finances du groupe Orange, a décidé de relever de nouveaux défis professionnels à l’extérieur du Groupe. D’ici son départ, il continuera à assurer pleinement ses fonctions actuelles au sein du Comité exécutif. Il poursuivra ainsi son travail notamment sur la préparation du prochain plan stratégique, aux côtés de Christel Heydemann et de l’équipe dirigeante. Son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines.

Christel Heydemann a commenté : « Je tiens à remercier Ramon pour son engagement sans faille auprès du Groupe. Il a participé pleinement au développement de l’entreprise et a mené un travail exemplaire sur l’efficacité et la préservation de la valeur. Nous continuerons à travailler ensemble et en confiance dans les prochaines semaines pour la finalisation de notre prochaine feuille de route stratégique. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière. »

Ramon Fernandez a commenté : « Je suis très ému de quitter Orange après des années aussi passionnantes que stimulantes pour aller vivre un nouveau projet en dehors du Groupe. Orange est une entreprise extrêmement attachante dont la force première est la qualité et l’engagement de ses équipes. Je suis fier de ce que nous avons accompli dans les différents pays d’Orange et avec mes collègues du Comité exécutif. Avec Christel, nous présenterons les résultats 2022 en février prochain. Je reste mobilisé pour travailler sur notre prochain plan stratégique, convaincu que l’entreprise prendra les bonnes orientations pour assurer la suite de son développement. »

Ramon Fernandez a rejoint le groupe Orange le 1er septembre 2014 en tant que Directeur général adjoint en charge des Finances et de la Stratégie du Groupe. Il occupe actuellement les fonctions de Directeur général délégué, Finance, Performance et Développement. Avant de rejoindre Orange, il était depuis mars 2009 Directeur général du Trésor Français. Pour plus d’informations sur son parcours, cliquez ici . Des photos sont disponibles ici .

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

Sylvain Bruno ; sylvain.bruno@orange.com ; +33 6 86 17 88 89

Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

Pièce jointe