Temenos erreicht Spitzenwerte im Dow Jones Sustainability Index und Carbon Disclosure Project

French German

GENF (Schweiz), Dec. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den Dow Jones Sustainability World Indices (DJSI) 2022 als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit anerkannt wurde und die höchste Punktzahl in der Software- und Dienstleistungsbranche erreicht hat. Damit wurde Temenos das vierte Jahr in Folge in den DJSI World Index und das dritte Jahr in Folge in den DJSI Europe Index aufgenommen.



Darüber hinaus wurde das Unternehmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) zum zweiten Mal in Folge mit einem A-Rating ausgezeichnet, was seine Position als Branchenführer bei der Entwicklung von Lösungen zur Umsetzung von Initiativen zur Emissionsreduzierung im Bankensektor erneut bestätigt.

Temenos baute seine Branchenführerschaft mit einer Punktzahl von 80 (von 100) im S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022 aus, das vom DJSI verwendet wird. Dies ist eine Steigerung gegenüber 76 im Jahr 2021 und der gemeinsame Spitzenwert in der Software- und Dienstleistungsbranche von 338 bewerteten Unternehmen.

Temenos ist eines von nur zwei Software- und Dienstleistungsunternehmen, die im DJSI Europe Index gelistet sind, und eines von 11 Unternehmen des Sektors, die im DJSI World Index gelistet sind. Die Scorecard von Temenos lag bei 18 von 20 Kriterien im obersten Dezil (98–100 %), was die Führungsrolle des Unternehmens bei der Umwelt- und Sozialberichterstattung belegt. Vor allem in den Bereichen Corporate Governance (+10) und Unternehmensethik (+6), Risiko- und Krisenmanagement (+14), Talentgewinnung und -bindung (+16) sowie Innovationsmanagement (+21) konnte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen und erreichte in der Sozial- und Umweltberichterstattung eine perfekte 100/100-Bewertung.

Mit der Bewertung A- im CDP-Leadership-Band übertraf Temenos den regionalen Durchschnitt für Europa (B) und den Durchschnitt des Sektors IT & Softwareentwicklung (C) deutlich. Besonders hervorzuheben ist, dass Temenos die höchste Bewertung in der Kategorie A für die Offenlegung von Risiken und Initiativen zur Emissionsreduzierung erhalten hat.

Beide Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit, ESG-Offenlegung und Transparenz wider. Die Dow Jones Sustainability World Indices gelten als Goldstandard für die Messung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken von Unternehmen, während das CDP Temenos für die Umsetzung von Best Practice in Klimafragen mit seinen bedeutenden und messbaren Umweltmaßnahmen auszeichnet. Das Erreichen von Spitzenwerten in den DJSI- und CDP-Rankings zeichnet Temenos als Spitzenreiter in Sachen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) aus.

Max Chuard , Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: „Wir sind stolz darauf, dass wir im DJSI erneut zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit gehören und vom Carbon Disclosure Project eine Spitzenbewertung erhalten haben. Temenos hat ESG in seine Kernstrategie integriert, und das Erreichen eines Spitzenplatzes in diesen globalen Benchmarks zeigt die Ergebnisse unserer Bemühungen in jeder der Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.“

„Temenos transformiert nicht nur sein Geschäft, sondern hilft auch seinen Kunden, sich zu intelligenten, integrativen und nachhaltigen Organisationen zu entwickeln. So können Banken, die mit der Temenos Banking Cloud arbeiten, die Kohlendioxidemissionen um mehr als 90 % im Vergleich zur Nutzung von Infrastruktur und Anwendungen vor Ort reduzieren. Mit dem Kohlenstoff-Rechner von Temenos können Banken ihren CO2-Fußabdruck im Zusammenhang mit ihrer Nutzung von Temenos Banking Cloud Services messen, verbessern und darüber berichten. Unser neuer Dienst ESG Investing as-a-service hilft Banken und Vermögensverwaltern auch, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen zu befriedigen.“

„Der Banktechnologiesektor spielt mehr denn je eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Wandel in der Bankenbranche voranzutreiben und unseren Kunden die Produkte zur Verfügung zu stellen, die ihnen den Übergang zu einer kohlenstoffarmen globalen Wirtschaft ermöglichen.“

Die Aufnahme in das DJSI-Ranking krönt ein beeindruckendes Jahr in Bezug auf die ESG-Bemühungen und die Anerkennung von Temenos. Das Unternehmen wurde im November 2022 mit der höchsten ESG-Bewertung von MSCI ausgezeichnet. Es hat auch seine Führungsposition in den FTSE4Good- und S&P Sustainability-Indizes gefestigt. Darüber hinaus hat Temenos die Platin-Auszeichnung erhalten und gehört damit zu den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Um mehr über die ESG-Errungenschaften von Temenos zu erfahren, besuchen Sie bitte hier unsere Website.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.