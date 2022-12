English French





Nanterre, le 21 décembre 2022

Cobras IS acquiert les actifs de Petrobras dans Polo Carmópolis au Brésil

Cobra IS annonce l’acquisition, par sa filiale Carmo Energy, de Polo Carmópolis auprès du groupe brésilien Petrobras.

Il s’agit d’un ensemble de participations dans onze concessions de champs de pétrole et de gaz naturel onshore, ainsi que des infrastructures afférentes – notamment de traitement, de stockage et de transport – situées dans l’Etat de Sergipe au Brésil.

Dans ce cadre, Carmo Energy sera en charge des travaux de maintenance et de mise aux normes techniques et environnementales de ces installations et se rémunérera à travers leur exploitation. La production moyenne par jour de Polo Carmópolis s’est élevée à 4 500 barils de pétrole et 22 000 m3 de gaz naturel en novembre 2022.

Le montant total de l’acquisition s’élève à 1,1 milliard de dollars américains, dont 823 millions de dollars payés en 2022, le solde de 275 millions de dollars américains devant être réglé à Petrobras d’ici douze mois.

Signée en 2021, avant l’acquisition de Cobra IS par VINCI, cette opération fera l’objet, en 2023, d’une revue stratégique.

