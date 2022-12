København K, Dec. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



Finanskalenderen for Kapitalforeningen Blue Strait Capital, administreret af BI Management A/S, ser for 2023 således ud:

Årsrapport for 2022: den 28. marts 2023

Ordinær generalforsamling: den 25. april 2023

