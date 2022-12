English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 21. JOULUKUUTA 2022 KLO 13.00

Cargotec allekirjoitti 330 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton

Cargotec Oyj on allekirjoittanut 330 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton seitsemän yhteistyöpankin kanssa 21.12.2022. Valmiusluoton sopimusaika on viisi vuotta, ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluoton tarkoitus on jälleenrahoittaa olemassa oleva 300 miljoonan euron valmiusluotto, joka erääntyy kesäkuussa 2024. Tällä limiittisopimuksella Cargotec vahvistaa pitkän aikavälin likviditeettiään ja sisällyttää vastuullisuustavoitteet osaksi sopimusta.

Valmiusluoton vastuullisuustavoitteella on suora yhteys Cargotecin ilmastotavoitteeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä koko Cargotecin arvoketjussa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Päästövähennystavoitteiden sisällyttäminen valmiusluottoon vahvistaa entisestään Cargotecin sitoutumista ilmastotyöhön ja on osoitus siitä, kuinka vastuullisuus on integroitu vahvasti yhtiön strategiaan", sanoo Cargotecin vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto.

