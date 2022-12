Comment prévenir les tragédies durant les Fêtes ? Restez sobres au volant ou planifiez un moyen sécuritaire de rentrer à la maison !

English French

OAKVILLE, Ontario, 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche des Fêtes, MADD Canada demande à tous les Canadiens et Canadiennes de prendre un moment pour réfléchir et se rappeler de tous ceux et celles qui ont perdu un être cher ou subi des blessures catastrophiques dans des collisions impliquant la conduite avec capacités affaiblies, puis de s’engager à ne jamais conduire sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.



« Beaucoup trop de gens s’ennuient d’un être cher ou composent avec des blessures par suite de collisions, aussi insensées qu’évitables, attribuables à la conduite avec capacités affaiblies, déplore Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Les Noëls de ma famille ont été changés à tout jamais par la perte de mon frère D.J. »

En 2014, un chauffard aux capacités affaiblies a heurté de plein fouet la voiture de D.J. Ce dernier, qui n’avait que 18 ans, est mort sur les lieux de la collision.

« Nous vous implorons de ne pas risquer votre vie ou celle des autres, a ajouté Mme Hancock. Lorsque vous consommez de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, rangez vos clés et prévoyez un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison; faites appel à Uber ou un taxi, prenez le transport collectif ou choisissez un conducteur désigné qui restera sobre. »

Durant les Fêtes cette année, faisons chacun notre part pour aider à éviter de telles tragédies sur nos routes.

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Appelez le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies.



Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité en un clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

MADD Canada mène actuellement sa campagne Opération ruban rouge ; cette campagne du temps des Fêtes sensibilise la population à l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. Les rubans rouges et les autocollants pour véhicules de MADD Canada sont offerts sur notre site Web (madd.ca), ainsi qu’auprès des sections et des leaders communautaires. Si vous souhaitez offrir un don à l’appui de l’Opération ruban rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot « RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de service).