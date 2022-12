SalMar - Aksjebasert incentivprogram 2022 for ledende ansatte og nøkkelpersoner

English Norwegian

I henhold til fullmakt fra selskapets generalforsamling 8. juni 2022, har styret i SalMar ASA vedtatt et aksjebasert incentivprogram (Restricted Share Unit Plan) for ledende ansatte og nøkkelpersoner i selskapet og dets datterselskaper. Planen omfatter inntil 250 000 aksjer og har en varighet på tre år. Selskapets forpliktelse i henhold til planen vil dekkes av selskapets eksisterende beholdning av egne aksjer. Per 21. desember 2022 har SalMar ASA en beholdning på 14 286 egne aksjer.



Formålet med det aksjebaserte incentivprogrammet (Planen) er å stimulere ansatte til et nært og langsiktig engasjement i selskapet, ved å ytterligere sammenstille interessene til ansatte med andre aksjonærer. Deltakere vil under Planen motta tildelinger for å motiveres til å bidra til fortsatt suksess og lønnsomhet i selskapet, samt levere fremragende resultater. Planen vil også styrke SalMars muligheter for å tiltrekke og beholde ansatte.

Deltakere vil under Planen motta vederlagsfrie tildelinger i form av Restricted Share Units (RSU) som frigjøres og overføres som aksjer til deltakerne etter en opptjeningsperiode med fastsatte prestasjonsbetingelser. Planen består av tre opptjeningsperioder, på henholdsvis ett, to og tre kalenderår, hvor 2022 er det første året. Hver opptjeningsperiode omfatter 1/3 av det totale antall RSU i Planen. Én RSU gir en betinget rettighet til én aksje. Tildelingen av RSU i hver av de tre opptjeningsperiodene har følgende prestasjonsbetingelser:

- 1/3 av RSU vil opptjenes uavhengig av prestasjonsbetingelser

- 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMar oppnår en gitt EBIT/Kilo bedre enn øvrige oppdrettsaktører notert på Oslo Børs i opptjeningsperioden

- 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMars aksjer leverer en høyere TSR (Total Shareholder Return) enn en definert gruppe sammenlignbare selskap i opptjeningsperioden

Opptjening av RSU i henhold til Planen forutsetter at deltageren er ansatt i SalMar eller omfattede datterselskaper. Total gevinst fra frigjorte RSU i løpet av et kalenderår skal ikke overstige 100% av deltakerens grunnlønn. I henhold til planverk vil antall RSUer justeres ved en eventuell utbytteutbetaling for å bevare, men ikke øke, verdien av RSU-tildelingen.

Planen iverksettes 21. desember 2022 og omfatter ledende ansatte og nøkkelpersoner i SalMar og dets datterselskaper.

RSUer tildelt primærinnsidere 21. desember 2022

Frode Arntsen har mottatt 6 369 RSUer i Selskapet

Roger Bekken har mottatt 4 292 RSUer i Selskapet

Eva Haugen har mottatt 2 077 RSUer i Selskapet

Håkon Husby har mottatt 1 557 RSUer i Selskapet

Tone Ingebrigtsen har mottatt 1 264 RSUer i Selskapet

Runar Sivertsen har mottatt 2 492 RSUer i Selskapet

Ulrik Steinvik har mottatt 3 461 RSUer i Selskapet

Arthur Wisniewski har mottatt 2 492 RSUer i Selskapet

Simon Søbstad har mottatt 2 907 RSUer i Selskapet

Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) har mottatt 823 RSUer i Selskapet

Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) har mottatt 1 515 RSUer i Selskapet

Ny aksjebeholdning

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Frode Arntsen 8 454 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 5 900 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Roger Bekken 6 427 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 17 440 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Eva Haugen 3 332 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 380 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Håkon Husby 2 519 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 989 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Tone Ingebrigtsen 2 048 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 762 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Runar Sivertsen 3 606 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 3 813 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ulrik Steinvik 5 300 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 140 386 aksjer* i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Arthur Wisniewski 3 857 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 184 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Simon Søbstad 4 074 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 732 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) 2 516 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 0 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) 1 136 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 87 aksjer i Selskapet

*Eier 19 317 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 41,3% av aksjene i SalMar ASA

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Telefon: + 47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Web: www.salmar.no

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen

artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

