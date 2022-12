COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 21 décembre 2022





Calendrier de communication financière 2023

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), N°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2023.

DATES DE PUBLICATION 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2022 9 février 2023, après bourse RESULTATS ANNUELS 2022 30 mars 2023, après bourse CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2023 10 mai 2023, après bourse CHIFFRE D’AFFAIRES 2è TRIMESTRE 2023 5 septembre 2023, après bourse RESULTATS SEMESTRIELS 2023 5 octobre 2023, après bourse CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3è TRIMESTRE 2023 9 novembre 2023, après bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de 15 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte près de 50 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0014000P11 – mnémo : ALWF) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 11

blehari@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Loris DAOUGABEL

+33 (0)1 56 88 11 16

ldaougabel@actifin.fr

Pièce jointe