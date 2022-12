VGP Kondigt de Ondertekening van een Joint Venture Closing aan en Verlengt de Looptijd van de Joint Venture met 10 Jaar

English Dutch

VOLGT OP DE VOLTOOIING VAN DE MÜNCHEN JOINT VENTURE EERDER DEZE MAAND

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

21 december 2022, 18:00 uur, Antwerpen: VGP, een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en commercieel vastgoed, kondigt de ondertekening aan van de 10e closing in de Eerste Joint Venture.

De transactie omvat drie nieuwe logistieke gebouwen, gesitueerd in Duitsland (één) en Tsjechië (twee). De transactiewaarde bedraagt meer dan € 110 miljoen1 en de transactie zal in de loop van januari worden afgerond.

VGP en Allianz Real Estate zijn ook overeengekomen om de looptijd van de Eerste Joint Venture-overeenkomst met 10 jaar te verlengen tot 2036.

Toen de eerste joint venture in 2016 werd opgezet, vormde dit de grondslag voor een langetermijnpartnerschap dat sindsdien is uitgegroeid tot drie actieve joint ventures tussen VGP en Allianz Real Estate. Met de aankondiging van de verlenging vandaag versterken de partners hun samenwerking.

Op 14 december werd de voltooiing van de München Joint Venture aangekondigd en de Groep heeft eerder deze week voor deze transactie de eerste contante betaling van meer dan €70 miljoen ontvangen.





CONTACTGEGEVENS VGP VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Martijn Vlutters

VP - Business Development & Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433



Karen Huybrechts

Hoofd Marketing Tel: +32 (0)3 289 1432









OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE’s in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl







1 De transactiewaarde bestaat uit de aankoopprijs voor de voltooide gebouwen die inkomsten genereren.





