CBI ouvrira la Saison 2 de son monde virtuel AlphaVerse le 8 février 2023

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce l’ouverture de la Saison 2 du Hub de l’AlphaVerse qui interviendra le 8 février 2023.

Frédéric Chesnais, Président - Directeur Général de CBI, a déclaré : “Après une première saison réussie, de nombreuses fonctionnalités seront introduites lors de la Saison 2. Ces ajouts portent tant sur les fonctionnalités du monde virtuel, avec notamment les modalités de diffusion de contenu vidéo et les outils de création de communautés, que sur la partie blockchain avec les modes de création des NFTs. Nous continuons par ailleurs de développer de nouveaux univers, en ligne avec notre stratégie, et en particulier celui dédié au football qui regroupera de nombreux clubs européens et sud-américains".

AlphaVerse : Ouverture le 8 février 2023 de la Saison 2

Le cœur de l’activité de CBI est aujourd’hui centré sur le développement de l’AlphaVerse, un monde virtuel numérique (métaverse), développé sur la blockchain.

Véritable plateforme d’échange et de partage, AlphaVerse est conçu autour d’une place centrale, le « Hub », qui connecte de nombreux univers dans le domaine des jeux et du divertissement. AlphaVerse ambitionne de devenir « LA » porte d'entrée dans les mondes des métaverses, d'où son nom en référence à « Alpha » (« Un » en grec).

Lors de la première saison ouverte en septembre 2022 de premiers utilisateurs ont pu tester avec succès de premières fonctionnalités du Hub.

Avec la Saison 2, AlphaVerse a pour ambition d'introduire de nouvelles fonctionnalités, infrastructures et outils de gestion et en particulier :

les options de création de contenu par les joueurs (images, vidéos) ou encore les options de personnalisation des avatars;

les outils de téléportation et de nouvelles fonctionnalités de création de comptes;

l’intégration de portefeuilles et une première version d’outils de gestion de NFTs.





Les modalités de participation à cette Saison 2 seront dévoilées sur les réseaux sociaux par les équipes opérationnelles avant la date d’ouverture de la saison.

Développement des univers virtuels et en particulier d’un monde dédié au football

Au sein des univers d’AlphaVerse, les visiteurs et les joueurs pourront notamment créer, partager, commercialiser des contenus à l'intérieur d’AlphaVerse au travers de NFTs et de crypto-monnaies, mais aussi à l’extérieur sur diverses plateformes blockchain.

CBI a pour stratégie de développer au sein d’AlphaVerse un univers consacré au football, premier sport mondial.

Ce monde dédié au football sera un monde ouvert, la création d’un compte ne requérant aucune crypto-monnaie. Les utilisateurs pourront visiter des endroits dédiés à leurs clubs favoris. Les expériences seront diversifiées, avec pour fil directeur la diffusion de contenus audiovisuels, les actualités des clubs, les échanges entre supporters et une connexion entre le monde virtuel et le monde réel avec l’octroi d’avantages concrets tels des places gratuites. Des mini-jeux seront aussi disponibles dans le monde virtuel, ainsi que des objets virtuels représentatifs des clubs, développés en partenariat ces derniers. Les visiteurs auront la possibilité d’acheter ces objets soit en euros ou autre devise classique, soit avec des crypto-monnaies.

AlphaVerse, qui privilégie la création d’outils de production et de diffusion de contenus audiovisuels, se prête particulièrement bien à la création d’un monde dédié au football dans lequel les matches et les échanges entre joueurs, clubs et supporters auront toute leur place.

Les accords de partenariats avec les clubs prennent la forme de licences à long-terme, avec des taux de royautés et minimums garantis classiques dans ce type de contrats et en ligne avec les pratiques de marché.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

