全球投資顧問 ROSEN 鼓勵 Rent the Runway, Inc 的投資者在對 RENT 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

紐約, Dec. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒根據和/或可追溯至 Rent the Runway, Inc. (NASDAQ: RENT) 於 2021 年 10 月進行的首次公開招股 (「IPO」) 期間購買該公司證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 1 月 13 日。



這意味著甚麼：如果您購買了 Rent the Runway 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，無需支付任何自付費用或訟費。

接下來該做些甚麼：如欲加入 Rent the Runway 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9809 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 1 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

爲甚麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟案件，只是充當轉介客戶的中間人，或者與實際提起訴訟案件的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，IPO 招股書未披露以下重大事實：(1) Rent the Runway 持續面臨來自 COVID-19 大流行帶來的巨大業務壓力，例如運輸困難和勞動力工資率上漲；(2) 與招股書中所示的增長軌跡相比，Rent the Runway 的活躍用戶註冊人數急劇下降，導致其在幾個月後才達到大流行前的活躍訂閱人數水平；(3) 從歷史數據來看，Rent the Runway 需要大幅增加其營銷和廣告成本，以期擴大其活躍訂購用戶網絡；(4) Rent the Runway 正受困於不斷膨脹的訂單履行義務和運輸成本；及 (5) 由於上述原因，Rent the Runway 在 IPO 時正面臨加速的營運虧損，並且在短期內難以實現盈利（如有），這與其表述相悖。當市場得悉真實詳情後，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Rent the Runway 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9809 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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