NANOBIOTIX ANNONCE LA RÉSILIATION DE SON CONTRAT DE LIQUIDITÉ ET PRÉSENTE LE BILAN DE FIN DE CONTRAT

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui avoir mis fin avec la société Gilbert Dupont au contrat de liquidité signé le 23 octobre 2012. Cette résiliation a pris effet le 20 décembre 2022 après fermeture des marchés.



À la date de la résiliation dudit contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 118 titres

71 489,96€ en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 706 titres

60 051,07€ en espèces

Entre le 1er juillet 2022 et le 20 décembre 2022, il a été négocié un total de :

Achat Volume échangé :

303 404 titres Pour 1 157 145,04€ 1 274 transactions Vente Volume échangé :

306 992 titres Pour 1 168 583,92€ 990 transactions

Lors de la mise en place du contrat initial le 23 octobre 2012, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

0 titre

300 000,00€ en espèces

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La philosophie de l'entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France. La Société détient également des filiales à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Nanobiotix est cotée sur Euronext : Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020.

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l'oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit-candidat, NBTXR3, issu de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l’autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous, sous la marque Hensify®.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.comou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter

