Lysander Funds Limited annonce des changements touchant les fonds Lysander

English French

TORONTO, 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd’hui la modification de la fréquence des distributions, la modification du niveau de risque et le remplacement du gestionnaire de portefeuille de certains de ses organismes de placement collectif. Des détails sur ces changements sont donnés ci-après.



Modification de la fréquence des distributions

À compter du 22 décembre 2022, la fréquence des distributions du Fonds de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du Fonds de trésorerie de sociétés américain Lysander-Canso passera de trimestrielle à mensuelle.

Modification du niveau de risque

Conformément à la méthode de classification des risques de placement imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, Lysander a modifié le niveau de risque de placement du Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader qui passe de « moyen » à « moyen à élevé ». Aucun changement n’a été apporté aux objectifs de placement du fonds.

Remplacement du gestionnaire de portefeuille et modification des stratégies de placement

À compter du 22 décembre 2022, le gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu équilibré Lysander, Lysander Funds Limited, est remplacé par Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso »), et le fonds cesse de faire appel aux services de sous-conseillers. Préalablement à ce changement, Canso était le sous-conseiller chargé de la sélection des titres composant le sous-portefeuille à revenu fixe du fonds. Après le remplacement du gestionnaire de portefeuille, Canso demeurera responsable du sous-portefeuille de titres à revenu fixe, mais aussi du sous-portefeuille de titres de capitaux propres du fonds. En ce qui concerne la sélection des titres composant le sous-portefeuille de capitaux propres du fonds, Canso aura recours à une approche « ascendante » reposant sur ses méthodes de recherche et d’évaluation exclusives et indépendantes de sociétés individuelles. À l’occasion, le fonds peut obtenir une exposition à certains titres ou catégories d’actifs en investissant jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative dans d’autres fonds d’investissement, y compris ceux pour lesquels Lysander ou les membres de son groupe agissent comme gestionnaire de fonds d’investissement.

Aucun changement n’est apporté aux objectifs de placement ni aux frais de gestion du fonds.

______________________________________________________________________________

Lysander est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement des fonds. Le siège de Lysander est situé au 3080, rue Yonge, bureau 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez visiter le site www.lysanderfunds.com ou écrire au manager@lysanderfunds.com, ou communiquez avec Lysander par téléphone au 1 877 308-6979.

Richard Usher-Jones

Président

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515

Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.