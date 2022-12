Amlan International Comemora o 15º Aniversário com o Lançamento de Novo Site

English Spanish Portuguese

CHICAGO, Dec. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan International, líder global em aditivos para alimentação animal à base de minerais que melhoram a saúde intestinal de animais de produção, está comemorando seu 15º Aniversário com o relançamento do seu site, amlan.com. O site redesenhado oferece uma experiência de usuário aprimorada para produtores, profissionais de saúde animal e especialistas em indústrias de rações para obter as informações técnicas mais recentes e perspectivas do setor sobre aditivos naturais para rações que atendem à crescente demanda do consumidor por proteína animal de alta qualidade produzida sem antibióticos.



“O relançamento do amlan.com proporciona aos nossos clientes globais uma plataforma fácil de usar para informações dos nossos produtos inovadores à base de minerais, incluindo uma biblioteca de pesquisa revisada por pares. Agora é mais fácil para os nossos clientes obterem informações importantes e aprenderem sobre nossos produtos em desktop e dispositivos móveis”, disse o Dr. Wade Robey, Vice-Presidente de Agricultura e Marketing da Amlan.

A Amlan International é a divisão de saúde animal verticalmente integrada da Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), líder global em produção de minerais sorventes. A Oil-Dri lançou seu primeiro produto à base de minerais em 1941 e, desde então já minerou e processou uma variedade de minerais exclusivos para muitas aplicações, incluindo a introdução da marca Amlan International no mercado de aditivos para rações em 2007. A integração vertical permite que a Oil-Dri Dri e Amlan controlem cada etapa do processo de produção mineral a partir de suas minas exclusivas, para fornecer produtos à base de minerais seguros, de alta qualidade e eficácia. A Amlan está comprometida em fornecer alternativas naturais para atender a demanda dos consumidores, otimizando a saúde intestinal e agregando valor às suas operações.

“Fundada pelo meu avô, Nick Jaffee, e ampliada pelo meu pai, Richard Jaffee, a Oil-Dri está focada na inovação ética”, disse Dan Jaffee, Presidente e CEO da Oil-Dri, Presidente e Gerente Geral da Amlan. “Temos muito orgulho das novas tecnologias minerais da Amlan que estão ajudando os produtores de proteína animal a otimizar a saúde intestinal, garantindo uma produção eficiente.”

A Amlan oferece um portfólio internacional de soluções à base de minerais que melhoram a saúde intestinal e agregam valor, incluindo Calibrin®-Z, Varium® e NeoPrime®. No início deste ano, a Amlan expandiu sua linha de produtos internacionais com o lançamento do Phylox® Feed e NeutraPath® (disponível em determinados mercados internacionais). A Amlan também lançou uma seleção de produtos especificamente para produtores norte-americanos em janeiro deste ano.

Informações sobre a Empresa

A Amlan é a divisão de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais exclusivos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. As afirmações contidas neste documento não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

