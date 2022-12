IBA signe un contrat pour l'installation d'une solution intégrée d'irradiation par rayons X en France    

English French

Contrat significatif pour IBA Industrial Solutions

Première solution d’irradiation complète vendue par la division

Louvain-La-Neuve, Belgique, 22 décembre 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat d’installation d’une solution intégrée complète d’irradiation par rayons X sur le nouveau site d’un client en France. La solution comprend un Rhodotron® IBA, un système Beagle® de contrôle de processus, un système de sécurité, un convoyeur aérien pour les palettes et le stockage automatisé des palettes. La valeur du contrat pour IBA est estimée à environ EUR 20 millions. Un acompte a été versé.

Ce dernier contrat illustre une nouvelle fois la croissance significative de la division Industrial Solutions d'IBA, qui a connu une forte progression en 2022 avec des prises de commandes qui ont franchi le cap des EUR 100 millions à ce jour. La transaction s'inscrit dans le contexte de l'évolution de la dynamique du marché industriel, en particulier celui de la stérilisation, dont le taux de croissance annuel est passé de 7 à 10%1. Actuellement, environ 90 % de l'industrie de la stérilisation a recours à l'oxyde d'éthylène et au rayonnement Gamma dérivé du Cobalt-60. Ces deux méthodes sont exposées à des difficultés d'approvisionnement et à des problèmes de pénurie. L'oxyde d'éthylène est par ailleurs confronté à des questions de toxicité.

Les défis du marché recourant à la technologie de stérilisation traditionnelle ont mis en évidence le besoin de solutions alternatives de haute qualité telles que la stérilisation par rayons X et par faisceau d’électrons. IBA est le seul fabricant capable d’offrir à la fois la stérilisation par rayons X et par faisceau d’électrons via son Rhodotron®, qui affiche la plus grande gamme de puissance de tous les accélérateurs sur le marché. Les solutions d'IBA, qui permettent d'éviter l'utilisation de produits chimiques toxiques et de matériaux radioactifs, sont également beaucoup plus sûres sur le plan environnemental que les solutions conventionnelles.

Thomas Servais, Executive Vice-Président d’IBA Industrial Solutions, commente : « Ce nouveau contrat souligne la croissance continue de nos activités de stérilisation, avec des volumes de commandes en forte hausse en 2022. Il y a clairement une opportunité de croissance pour IBA Industrial dans le paysage mondial de la stérilisation. Nous misons à la fois sur la croissance du marché et sur le besoin d'une solution alternative et respectueuse de l'environnement qui puisse répondre à cette demande croissante. »

