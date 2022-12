Renault Group : succès de l’émission obligataire Samouraï pour particuliers de 210 milliards de yens

English French

Communiqué de presse

22 décembre 2022

Succès de l’émission obligataire Samouraï pour particuliers de Renault Group de 210 milliards de yens

Boulogne-Billancourt, 22 décembre 2022

Renault Group annonce le succès d’une émission obligataire d'un montant de 210 milliards de yens (environ 1,4 milliard d’euros) à échéance décembre 2026, assortie d’un coupon de 2,80 %.

Cette transaction représente la première émission de Renault Group sur le marché obligataire des investisseurs individuels et constitue la deuxième plus grande offre publique en matière d’obligations Samouraï à destination des particuliers.

Le livre d'ordres final s'est élevé à près de 300 milliards de yens, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs particuliers japonais dans la stratégie de Renault Group et dans sa transformation en cours.

Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives, alignées avec celles du marché obligataire européen, pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures. D'une durée de quatre ans, cette émission permet également de diversifier le profil de maturité des obligations Samouraï de Renault Group actuellement en circulation. Il s'agit de la deuxième émission obligataire de Renault Group au format public Samouraï cette année, après celle de juillet 2022.

Cette émission a été organisée exclusivement par SMBC Nikko Securities en tant que Lead Manager.

« Après plus de deux décennies d'activité sur le marché obligataire japonais, cette obligation grand public nous permet d’élargir encore davantage notre large base d'investisseurs. Nous sommes très fiers d'être le premier émetteur Corporate (i.e. hors institutions financières) à proposer une obligation Samouraï dédiée aux investisseurs individuels. Cela souligne la solidité de la signature de Renault Group sur le marché du crédit », a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

