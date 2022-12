Arco Vara AS tegevjuhi volituste pikendamine

English Estonian

Seoses Arco Vara AS juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe volituste lõppemisega 30.04.2023, otsustas Arco Vara AS nõukogu pikendada Miko-Ove Niinemäe volitusi uueks põhikirjajärgseks perioodiks kuni 10.04.2026.

Nõukogu esimehe Tarmo Silla kommentaar: „Ettevõte on kasumlik, maksab dividende, on hästi kapitaliseeritud. Meeskond töötab. Arco Vara hangib maa, planeerib, projekteerib ja ehitab ise. Oleme investoritena valmis ettevõttesse raha juurde panema, kui see on vajalik. Koostöö pankadega on mõlemas Arco Vara riigis hea. Seetõttu on Miko Niinemäe lepingu pikendamine loogiline ja oluline element Arco Vara strateegia elluviimise.“

Samuti lisas Sild: „Arco Vara nõukogu on seadnud ettevõtte järgmise kolme aasta eesmärgiks bilansimahu kasvatamise 100 miljoni euroni ja aastatulu tõstmise üle 25 miljoni euro. Omakapitali tootlus seejuures võiks tõusta 20% juurde. Maakeeli tähendab see stabiilselt lähemalt 200 korteri kasumlikku müümist aastas. Selleks omakorda on vaja ehitada 200 korterit, projekteerida 200 korterit, detailplaneerida 200 korterit ja osta maad juurde vähemalt 200 korteri jagu aastas. Seda kõike samaaegselt, Eestis ja Bulgaarias. Selleks omakorda on vaja tööle panna võimekas meeskond ning hoida investorite usaldust.“