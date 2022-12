English Danish

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Ophør af rating af realkreditkreditobligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S ud af ”instituttet i øvrigt” og kapitalcenter C

Nykredit har anmodet S&P Global Ratings om pr. 1. januar 2024 at ophøre med at kreditrate

realkreditobligationerne udstedt af Nykredit Realkredit A/S ud af ”instituttet i øvrigt” og

kapitalcenter C.

Pr. 21. december 2022 var der i ”instituttet i øvrigt” udestående realkreditobligationer for

nominelt 0,18 mia. kr. fordelt på 13 fondskoder, hvoraf tre udløber i 2023 og to udløber 1. januar 2024 og i kapitalcenter C udestående realkreditobligationer for nominelt 0,26 mia. kr. fordelt på 10 fondskoder.

Det meget beskedne og stadigt faldende restudestående er baggrunden for Nykredits

beslutning om at afslutte ratingen.

De berørte fondskoder (ISINs) er følgende:

Instituttet i øvrigt Kapitalcenter C DK0009722589 DK0009723637 DK0009722662 DK0009724288 DK0009735482 DK0009724445 DK0009736027 DK0009725921 DK0009748709 DK0009726309 DK0009749350 DK0009727034 DK0009750010 DK0009740649 DK0009750366 DK0009740722 DK0009735649 *) DK0009740995 DK0009736886 *) DK0009745879 DK0009737850 *) DK0009736373 **) DK0009736530 **) *) udløber i 2023 **) udløber 1. januar 2024

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på

tlf. 44 55 15 21.

