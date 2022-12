English Finnish

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 22.12.2022 KLO 12:00

NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän neljännestä ansaintajaksosta

NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän neljännestä ansaintajaksosta. Neljäs ansaintajakso on 24 kuukautta, ja se alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2024. Neljännen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat NoHo Partners Oyj:n kannattavaan kasvuun. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu neljännellä ansaintajaksolla kymmenen henkilöä.

Neljänneltä ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 280 420 NoHo Partners Oyj:n osaketta. Enimmäispalkkion arvo tätä pörssitiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaan olisi noin 2,0 miljoonaa euroa. Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio neljänneltä ansaintajaksolta täysimääräisesti uusina osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,34 %.

