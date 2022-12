Finnish English

Innofactor Oyj Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 22.12.2022 klo 12.45

Innofactor on 22.12.2022 klo 9.45 tiedottanut, että se on saanut Puolustusministeriön verkkosivuilta tiedon, että Puolustusvoimien logistiikkalaitos valitsi Innofactorin tiedonhallintaratkaisun toimittajaksi. Innofactor ei ollut saanut virallista hankintapäätöstä virallisia kanavia pitkin, mutta Puolustusministeriö on tiedottanut asiasta 21.12.2022 klo 16.05 omilla verkkosivuillaan.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on nyt ilmoittanut hankintapäätöksestä Innofactorille, jonka mukaan Innofactor on valittu tiedonhallintaratkaisun toimittajaksi. Alkuperäisestä tiedotteesta ilmenee hankinnan arvo ja kesto.

Alkuperäinen tiedote löytyy täältä.

Päätös on lainvoimainen puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 22.12.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles