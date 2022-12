BioNTech und Fosun Pharma stellen COVID-19-Impfstoffdosen zur Impfung deutscher Staatsangehöriger in China zur Verfügung

English German

Rund 11.500 Dosen des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs der Unternehmen sind auf dem chinesischen Festland eingetroffen, um eine Impfkampagne für deutsche Staatsangehörige zu ermöglichen

Impfstoff wird voraussichtlich in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenyang und Chengdu zur Verfügung gestellt

MAINZ, DEUTSCHLAND, und SHANGHAI, CHINA, 22. Dezember (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) und Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. („Fosun Pharma“ oder „die Gruppe“; Börsensymbol: 600196.SH, 02196.HK) gaben bekannt, dass die Unternehmen rund 11.500 Dosen ihres mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs zur Verfügung gestellt haben. Die Lieferung traf am 21. Dezember 2022 auf dem chinesischen Festland ein und umfasst sowohl den an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff der Unternehmen als auch den monovalenten COVID-19-Impfstoff.

„Wir danken der chinesischen und der deutschen Regierung für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihre gemeinsamen Bemühungen bei der Versorgung der in China lebenden Deutschen mit unseren monovalenten und den an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten mRNA-COVID-19-Impfstoffen“, sagte Sean Marett, Chief Business und Commercial Officer bei BioNTech. „Dass die ersten Impfstoffdosen auf dem chinesischen Festland eingetroffen sind, ist sowohl für uns als Unternehmen als auch im Rahmen der Partnerschaft mit Fosun Pharma ein großer Meilenstein im Kampf gegen diese Pandemie.“

Li Shengli, Executive President und Chief Growth Officer bei Fosun Pharma, sagte: „Seit dem Ausbruch der COVID-19-Epidemie haben wir eng mit BioNTech zusammengearbeitet. Mit der Anleitung und Unterstützung der zuständigen nationalen Behörden wurden die Forschung und Entwicklung sowie die klinische Erprobung unseres mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs in China zügig durchgeführt. Wir freuen uns, mit BioNTech zusammenzuarbeiten, um die auf dem chinesischen Festland lebenden Deutschen zu impfen, was ein weiterer Meilenstein in unserer globalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der COVID-Pandemie ist.“

Die Impfstoffdosen werden voraussichtlich in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenyang und Chengdu erhältlich sein.

Am 16. März 2020 gaben BioNTech und Fosun Pharma eine strategische Kollaboration zur Entwicklung und Vermarktung von COVID-19-Impfstoffen auf Grundlage von BioNTechs mRNA-Technologieplattform für den Großraum China einschließlich Festlandchina, der Sonderverwaltungsregion Hong Kong, der Sonderverwaltungsregion Macau und der Region Taiwan bekannt. Der mRNA-basierte COVID-19-Impfstoff hat in Folge der Notfallzulassung, die im Januar 2021 erfolgte, im Dezember 2022 eine vollständige Zulassung in Hong Kong erhalten sowie spezielle Einfuhrgenehmigungen in Macau im Februar 2021 und in der Region Taiwan im Juli 2021.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Genmab, Sanofi, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen von BioNTech im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: BioNTechs Bemühungen, die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen; die Kollaboration zwischen BioNTech und Fosun Pharma, zur Entwicklung und Kommerzialisierung von COVID-19-Impfstoffen, einschließlich des an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoffs sowie des monovalenten COVID-19-Impfstoffs der Unternehmen (einschließlich der Bereitstellung mRNA-basierter COVID-19-Impfstoffe für deutsche Staatsangehörige, die in China leben, geplanten Zulassungsanträgen, qualitative Bewertungen der verfügbaren Daten, potenzielle Vorteile, Erwartungen an klinische Studien, der voraussichtliche Zeitplan für behördliche Einreichungen, behördliche Genehmigungen oder Zulassungen und voraussichtliche Herstellung, Vertrieb und Lieferung); unsere Erwartungen bezüglich potenzieller Eigenschaften von BNT162b2, jeglichen monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder anderen zukünftigen Impfstoffen, in unseren klinischen Studien und/oder im kommerziellen Gebrauch basierend auf bisherigen Beobachtungen; die Fähigkeit von BNT162b2, jeglichen monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder von zukünftigen COVID-19-Impfstoffen, verursacht durch neue Virusvarianten, zu verhindern; die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, die Termine für die Einreichung bei den Behörden, die Termine für die behördliche Zulassung und/oder die Termine für die Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten (einschließlich der Daten der Phasen 1/2/3 oder 4), einschließlich der in dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten, entweder für BNT162b2, jegliche monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder andere Impfstoffkandidaten des BNT162-Programms in einer unserer Studien bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen oder Daten aus der praktischen Anwendung, einschließlich der Möglichkeit ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten und weitere Analysen bereits existierender präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten; der erwartete Zeitpunkt für zusätzliche Auswertungen der Wirksamkeitsdaten von BNT162b2, jeglicher monovalenter oder bivalenter Impfstoffkandidaten oder anderer zukünftiger Impfstoffe in unseren klinischen Studien, das Risiko, dass die breite Anwendung des Impfstoffs zu neuen Informationen über Wirksamkeit, Sicherheit oder andere Entwicklungen führen könnte, einschließlich des Risikos zusätzlicher Nebenwirkungen, von denen einige schwerwiegend sein könnten; die Art der klinischen Daten, die einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; den Zeitplan für die Einreichung von Daten oder den Erhalt einer Marktzulassung oder Notfallzulassung; unseren geplanten Versand- und Lagerplan, einschließlich unserer zu erwartenden Produkthaltbarkeit bei verschiedenen Temperaturen; die Fähigkeit von BioNTech, BNT162, monovalente oder bivalente Impfstoffkandidaten oder andere zukünftige Impfstoffe in Mengen zu liefern (einschließlich Lieferungen an Festlandchina, die Sonderverwaltungsregion Hong Kong und an die Sonderverwaltungsregion Macau), die sowohl die klinische Entwicklung unterstützen als auch die Marktnachfrage decken, einschließlich unserer Produktionsschätzungen für 2022; das Risiko, dass die Nachfrage nach Produkten sinkt oder nicht mehr besteht, was zu Mindereinnahmen oder Überbeständen führen kann; die Verfügbarkeit von Rohmaterial zur Herstellung von Impfstoffen; die Formulierung unseres Impfstoffs, dem Dosierungsschema und den damit verbundenen Anforderungen an Lagerung, Vertrieb und Verabreichung, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Lagerung und Handhabung nach der Auslieferung durch BioNTech oder Fosun Pharma; die Fähigkeit, erfolgreich andere Impfstoffformulierungen, Auffrischungsdosen oder potenzielle zukünftige jährliche Auffrischungsimpfungen oder neue Impfstoffe oder neue an Varianten angepasste Impfstoffe zu entwickeln; die Fähigkeit, die Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten oder rechtzeitig zu erweitern oder den Zugang zu Logistik- oder Lieferkanälen, die der weltweiten Nachfrage nach unserem Impfstoff entsprechen, aufrechtzuerhalten, was sich negativ auf unsere Fähigkeit auswirken würde, die geschätzte Anzahl von Dosen unseres Impfstoffs innerhalb der zuvor angegebenen Zeiträume zu liefern; die Fähigkeit, Empfehlungen von beratenden oder technischen Impfstoffausschüssen und anderen Gesundheitsbehörden zu erhalten und die Ungewissheit hinsichtlich der kommerziellen Auswirkungen solcher Empfehlungen; Herausforderungen in Bezug auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe oder das Bewusstsein für Impfstoffe und Ungewissheiten in Bezug auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die klinischen Studien, das operative Geschäft und den allgemeinen Betrieb von BioNTech. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von BioNTech in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Die Fähigkeit, die zuvor festgelegten Endpunkte in klinischen Studien zu erreichen; der Wettbewerb um die Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19, einschließlich für Omikron BA.4/BA.5 und andere Virusvarianten; die Fähigkeit, vergleichbare klinische oder andere Ergebnisse im Rest der Studie oder in größeren, vielfältigeren Populationen nach der Kommerzialisierung zu erzielen, einschließlich der bisher beobachteten Wirksamkeit des Impfstoffs und des Sicherheits- und Verträglichkeitsprofils; die Fähigkeit, unsere Produktionsmöglichkeiten effektiv zu skalieren; sowie mögliche andere Schwierigkeiten.

Für eine Erörterung dieser und anderer Risiken und Unsicherheiten verweist BioNTech auf den am 7. November 2022 als 6-K veröffentlichten Geschäftsbericht für das am 30. September 2022 endende dritte Quartal sowie der ersten neun Monate des Jahres 2022, der auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung steht. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und BioNTech ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über Fosun Pharma

Die 1994 gegründete Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. („Fosun Pharma“; Börsensymbol: 600196. SH, 02196. HK) ist ein globaler, innovationsorientierter Konzern der Pharma- und Gesundheitsindustrie, der fest in China verwurzelt ist. Fosun Pharma ist unter anderem in den Bereichen pharmazeutische Produktion, medizinische Geräte, medizinische Diagnose und Gesundheitsdienstleistungen tätig. Als Anteilseigner von Sinopharm Co., Ltd. expandiert Fosun Pharma auch im pharmazeutischen Vertrieb und Einzelhandel.

Fosun Pharma arbeitet patientenzentriert und orientiert sich am klinischen Bedarf. Das Unternehmen erweitert seine innovative Produktpipeline durch diversifizierte und mehrstufige Kooperationsmodelle, wie unabhängige Forschung und Entwicklung, kooperative Entwicklung, Lizensierungen und tiefgreifende Inkubation. Fosun Pharma hat technologische Plattformen für innovative niedermolekulare Medikamente, Antikörper und Zelltherapien geschaffen, die sich auf wichtige Krankheitsbereiche wie Onkologie und Immunmodulation, Stoffwechsel und Verdauungssystem sowie das zentrale Nervensystem konzentrieren. Um seine Innovationsfähigkeit zu verbessern, forscht Fosun Pharma auch intensiv an Spitzentechnologien wie RNA, Gentherapie, ADC und PROTAC.

Geleitet von der 4IN-Strategie (Innovation, Internationalisierung, Intelligentization und Integration) wird Fosun Pharma das Entwicklungsmodell „Innovationstransformation, integrierter Betrieb und stetiges Wachstum“ aufrechterhalten, mit dem Ziel, durch die Stärkung der unabhängigen F&E und der externen Zusammenarbeit sowie die Bereicherung der Produktpipelines, die Förderung der globalen Netzwerke und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Fosun Pharma wird das digitale und physische Geschäftslayout in der Pharma- und Gesundheitsbranche aktiv vorantreiben und ist bestrebt, ein führendes Unternehmen auf dem globalen Medizin- und Gesundheitsmarkt zu werden.

Mehr Informationen auf der offiziellen Website: www.fosunpharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Fosun Pharma

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ von Fosun Pharma. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten betreffen: Fosun Pharmas Bemühungen, COVID-19 zu bekämpfen; die Kollaboration zwischen Fosun Pharma und BioNTech, zur Entwicklung eines potenziellen COVID-19-Impfstoffs; unsere Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Eigenschaften von BNT162b2 in unserer klinischen Studie und/oder in der kommerziellen Verwendung auf der Grundlage bisheriger Datenbeobachtungen; die Art der klinischen Daten, die einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; der voraussichtliche Zeitplan für behördliche Einreichungen von Daten, behördliche Genehmigungen oder Notfallzulassungen; unseren geplanten Versand- und Lagerplan; die Fähigkeit von BioNTech und Fosun Pharma, im Falle einer Zulassung BNT162b2 in Mengen zu liefern, die die Marktnachfrage decken, einschließlich unserer Produktionsschätzungen für 2022. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Fosun Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die der Forschung und Entwicklung inhärenten Unwägbarkeiten, einschließlich der Fähigkeit, die zuvor festgelegten Endpunkte in klinischen Studien zu erreichen; das Start- und/oder Abschlussdatum klinischer Studien; die Termine für die Einreichung bei den Behörden, die Termine für die behördliche Zulassung und/oder die Termine für die Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im Zusammenhang mit klinischen Daten; einschließlich der Möglichkeit ungünstiger neuer klinischer Daten und weitere Analysen bereits existierender klinischer Daten; die Fähigkeit, vergleichbare klinische oder andere Ergebnisse zu erzielen, einschließlich der bislang beobachteten Impfstoffwirksamkeit und des bisher beobachteten Sicherheits- und Verträglichkeitsprofils; in zusätzlichen Analysen oder in größeren und diverseren Bevölkerungsgruppen nach der Kommerzialisierung; das Risiko, dass eine breitere Anwendung des Impfstoffs zu neuen Informationen über Wirksamkeit, Sicherheit oder andere Entwicklungen führt, einschließlich des Risikos zusätzlicher Nebenwirkungen, von denen einige schwerwiegend sein können; ob und wann andere BLA-Anträge und/oder Notfallzulassungen oder Anpassungen solcher Anträge in bestimmten Rechtsordnungen für BNT162b2 oder jegliche anderen potenziellen Impfstoffkandidaten eingereicht werden; ob und wann jegliche Anträge, die für BNT162b2 eingereicht wurden oder eingereicht werden von bestimmten Zulassungsbehörden genehmigt werden, was von unzähligen Faktoren abhängt, einschließlich der Entscheidung, ob die Vorteile des Impfstoffs die bekannten Risiken überwiegen sowie der Bestimmung der Wirksamkeit des Produkts; ob die von bestimmten Aufsichtsbehörden festgelegten Bedingungen für bedingte Zulassungen rechtzeitig erfüllt werden können; ob und wann die Produktionsanlage von bestimmten Aufsichtsbehörden zertifiziert oder überprüft werden kann; Störungen in den Beziehungen zwischen uns und unseren Kooperationspartnern oder Drittlieferanten; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Rohstoffen zur Herstellung eines Impfstoffs; ob die Produktionskapazität von BioNTech der Nachfrage nach unserem Impfstoff entspricht; Störungen in der Produktionsstabilität; Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Versand und der Lagerung unseres Impfstoffs bei extrem niedrigen Temperaturen; ob und wann zusätzliche Liefervereinbarungen getroffen werden und andere potenzielle Schwierigkeiten.

Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Stand vom 22. Dezember 2022. Fosun Pharma ist nicht verpflichtet, diese Informationen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Weitere Ausführungen zu Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Jahresbericht des am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres von Fosun Pharma sowie im Zwischenbericht der am 30. Juni 2022 endenden sechs Monate, einschließlich des Abschnitts “Potentielle Risiken", die alle bei der Stock Exchange of Hong Kong Limited und der Shanghai Stock Exchange hinterlegt und unter www.hkexnews.hk , www.sse.com.cn und www.fosunpharma.com verfügbar sind.

KONTAKT

BioNTech

Investoranfragen

Sylke Maas, Ph.D.

+49 (0)6131 9084 1074

Investors@biontech.de

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

+49 (0)6131 9084 1513

Media@biontech.de