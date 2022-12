LEHDISTÖTIEDOTE: SSH voittaa ensimmäisen merkittävän PrivX MSP Edition -sopimuksen Yhdysvalloissa

English Finnish

Helsinki, Suomi - 22. joulukuuta 2022 - Suuri kyberturvallisuuteen keskittyvä yhdysvaltalainen IT-palvelualan yritys on valinnut SSH:n PrivX MSP Edition -ratkaisun valvomaan ja hallinnoimaan pääsyä datakeskuksiinsa ja asiakasympäristöihinsä.

Tämä uusi asiakas vahvistaa edelleen PrivX:n asemaa Yhdysvaltojen markkinoilla. Sopimuksen arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa. Se koostuu toistuvasta tilaustulosta (ARR) ja asiantuntijapalveluista. Sopimus on automaattisesti uusiutuva.

Modernit kyberhyökkäykset edellyttävät moderneja ratkaisuja

Asiakas valitsi PrivX:n sen modernin ja skaalautuvan arkkitehtuurin vuoksi. Tämä mahdollistaa ja automatisoi heidän hallinnoitujen palveluiden käyttäjien vaatimusten mukaisen pääsynhallinnan järjestelmiin. Asiakas arvioi useita perinteisiä sekä uudempia etuoikeutetun pääsynhallinnan toimittajia, mutta päätyi johtopäätökseen, että PrivX MSP Edition oli ainoa heidän korkeat vaatimuksensa täyttävä ratkaisu.

"Kuten aiemmin olemme tiedottaneet, PrivX MSP Edition on kasvattanut suosiotaan isännöintipalvelujen (data hosting) ja IT-palvelujen tarjoajien keskuudessa. Tämä voitto on tästä hyvä esimerkki. IT-palvelualan asiakkaat ovat ymmärtäneet ja valitettavasti myös kokeneet verkkohyökkäysten vaikutukset liiketoimintaansa", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. "Nyt on kriittinen aika yrityksille päivittää kyberturvallisuuden tasoansa. PrivX –ratkaisumme on hyväksi todettu ja tulevaisuuden uhkiin sopiva pääsynhallintaratkaisu", Tunkelo päättää.

Nollaluottamus, oikean tason valtuudet ja juuri oikeaan aikaan

PrivX MSP Edition varmistaa automaattisesti, että oikealla henkilöllä on oikean tason valtuudet (Just-Enough-Access) oikeisiin resursseihin juuri oikeaan aikaan (Just-in-Time). Tyypillisiä käyttäjiä ovat sovellusten omistajat, infrastruktuurin ylläpitäjät, ohjelmistokehittäjät, DevOps-insinöörit ja kolmannen osapuolen asiantuntijat. Perinteisesti ylläpidetyissä asiakasympäristöissä käytetään VPN/palomuuri/hyppypalvelin-yhdistelmiä, mutta PrivX MSP Edition virtaviivaistaa ja keskittää salasanojen, tunnisteiden ja pääsynhallinnan yhteen paikkaan, mikä poistaa valtavan määrän manuaalista työtä.

Edistyneempiä käyttötapauksia varten PrivX MSP Edition tarjoaa tulevaisuuteen suuntautuvia kehittyneitä ominaisuuksia, kuten käyttäjien käyttäytymisanalytiikan, SCIM-protokollatuen, syvälinkityksen, XSOAR-liitännän ja verkkokohteiden käyttöoikeuden. Lisäksi se integroituu saumattomasti Universal SSH Key Managerin kanssa, mikä avaa mahdollisuuden tietoturvalliselle salasanattomalle ja avaimettomalle pääsyylle järjestelmiin.

Lue lisää ratkaisusta: PrivX MSP Edition.

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.