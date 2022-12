Pershimex - Assemblée des actionnaires en mode hybride

English French

VAL-D’OR, Québec, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce que dans les circonstances du report de l’assemblée annuelle et extraordinaire au 27 décembre 2022 à 10 h 00 tel qu’annoncé précédemment, il sera loisible aux actionnaires d’y assister soit par webdiffusion en ligne (s’inscrire avant l’assemblée à info@pershimexressources.ca ou au https://pershimexressources.ca/nous-joindre/) pour obtenir les instructions d’accès en temps opportun), soit en présentiel à l’Hôtel Albert, 84 avenue Principale, Rouyn-Noranda (Québec) afin de permettre une plus grande participation des actionnaires à l’assemblée.

À propos de Corporation Ressources Pershimex

Corporation Ressources Pershimex est une société d’exploration et de développement miniers dont les projets sont principalement situés dans la région de l’Abitibi, au Québec, au Canada, et qui se concentrent sur la découverte et l’exploitation de gisements aurifères à haute teneur.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Tél.: (819) 825-2303 Cell. : (819) 860-2621

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.