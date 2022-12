Boralex met en service 25 MW de parcs solaire et éolien en France

English French

PARIS, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la mise en service du parc solaire de Grange du Causse et du parc éolien de Mont de Bézard II pour une puissance totale de 25 MW. Ces mises en service portent la puissance installée de Boralex en France à 1 133 MW et la puissance totale de Boralex à travers le monde à 2 509 MW.



« Nous sommes très heureux de finir l’année par deux mises en service qui vont, à l’approche de l’hiver, pouvoir apporter leur contribution au mix énergétique français. Via le parc solaire de la Grange du Causse, nous créons un parc sur la base d’un contrat d’approvisionnement en électricité (« PPA corporatif ») qui permettra à notre client, METRO France, de bénéficier d’une énergie verte et compétitive, tandis que le renouvellement du parc éolien de Mont de Bézard II voit sa puissance de production doubler et son coût d’exploitation diminuer grâce à l’usage d’éoliennes modernes. Il est important de noter que la mise en service de ces deux parcs apporte de nouvelles capacités de production en énergie renouvelable dans un réseau en grande tension et à la merci de possibles délestages cet hiver. Les renouvelables, au-delà de leur importance dans la décarbonation de notre industrie, sont également la clé de notre souveraineté énergétique », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général Boralex, Europe.

Parc solaire de la Grange du Causse Date de mise en service : 16 décembre 2022 Localisation : Pézènes-les-Mines, Hérault (34), Occitanie Puissance : 12 MWac Caractéristique technique : 29 456 panneaux solaires





La Grange du Causse est le premier actif de Boralex créé sur la base d’un PPA corporatif. Par ce contrat, Boralex, leader et pionnière des énergies renouvelables en France, vendra à METRO France, premier fournisseur de la restauration indépendante en France, l’électricité produite par la centrale solaire à partir de 2024 et pour une durée de 20 ans.

Parc éolien de Mont de Bézard II (renouvellement) Date de mise en service : 22 décembre 2022 Localisation : Semoine, Aube (10), et Gourgançon, Marne (51), Grand Est Puissance après renouvellement : 25 MW, soit un gain de puissance de 13 MW Caractéristique technique : 6 éoliennes Vestas V136





Mis initialement en service en 2007, le parc éolien voit sa puissance doubler grâce au remplacement de ses équipements en place par autant d’éoliennes d’une puissance unitaire de 4,2 MW. La nouvelle configuration du parc permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique de plus de 40 000 habitants français et d’éviter l’émission d’environ 14 000 tonnes de CO 2 . Notons que 5 des 6 éoliennes initiales vont être réutilisées dans leur totalité sur le marché de l’occasion, tandis que la dernière va être réutilisée à des fins de formation de techniciens de maintenance dans le sud de la France.

