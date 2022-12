Sandoz Canada supporte la décision de l’Ontario d’adopter une politique de transition vers les biosimilaires qui générera des économies significatives et améliorera l’accès des patients à des médicaments de qualité

English French

Tout comme la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest, l’Ontario mettra en œuvre une politique de transition qui modifie la couverture de certains médicaments biologiques.





Les politiques de transition vers les biosimilaires sont une étape importante pour accroître l’accès des patients à des médicaments biosimilaires de qualité qui améliorent potentiellement la qualité de vie, tout en permettant au système de santé de réaliser des économies importantes.





Sandoz Canada est engagée à soutenir les patients, leurs professionnels de la santé et le gouvernement de l’Ontario à l’aide de médicaments biosimilaires de qualité et de programmes éprouvés de soutien aux patients.



BOUCHERVILLE, Québec, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada, un chef de file mondial dans le domaine des produits pharmaceutiques génériques et des biosimilaires, salue la politique de transition vers les biosimilaires introduite par le gouvernement de l’Ontario afin d’accroître l’utilisation des biosimilaires offerts sur le marché et de générer des économies importantes pour le système de santé de la province.

Les biosimilaires ne sont pas nouveaux. Ils sont largement utilisés au Canada : à ce jour, l’utilisation de 50 biosimilaires a été approuvée sur le marché canadien. Santé Canada a clairement indiqué que la transition à un biosimilaire sous la supervision d’un médecin est une pratique sûre et efficace. L’innocuité et l’efficacité de cette pratique sont bien établies dans le monde et appuyées par de nombreuses études.

« Les politiques de transition vers les biosimilaires sont une étape importante pour accroître l’accès des patients à des biosimilaires de qualité qui améliorent potentiellement la qualité de vie, tout en permettant au système de santé de réaliser des économies importantes. Nous encourageons une plus grande adoption des biosimilaires, afin de réinvestir les économies réalisées dans les ressources du système de santé et de permettre à plus de patients de bénéficier des avantages des traitements biologiques », explique Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada et président du conseil d’administration de Biosimilaires Canada.

Une politique de transition vers les biosimilaires a déjà été mise en œuvre avec succès en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, aux Territoires du Nord-Ouest et maintenant en Ontario. Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a récemment déclaré qu’il estimait que la transition vers les biosimilaires avait permis à sa province d’économiser environ 140 millions de dollars, soit 40 millions de plus qu’initialement prévu. Alors que le système de santé est sous pression, cette politique de transition soutiendra un secteur essentiel qui emploie des milliers de travailleurs ontariens et permettra aux contribuables de réaliser d'importantes économies.

Selon Jim Keon, président de Biosimilaires Canada : « Une politique de transition vers les biosimilaires permettra au gouvernement de l’Ontario d’économiser 3 millions de dollars par semaine, soit plus de 147 millions de dollars par an, tout en fournissant aux patients ontariens des médicaments d’ordonnance fiables et en soutenant le secteur ontarien des médicaments biosimilaires. »1

« L’échéancier de transition de 9 mois annoncé par l’Ontario nous rassure. Nous reconnaissons que les patients auront besoin d’être soutenus et rassurés, et qu’une période de transition adéquate vers un biosimilaire nécessite l’investissement de temps nécessaire de la part des professionnels de la santé. Par l’entremise de programmes d’éducation et de programmes éprouvés de soutien aux patients, Sandoz s’engage à soutenir pleinement les patients et leur équipe de soins tout au long de cette transition, et après celle-ci », ajoute Karine Matteau, vice-présidente, Engagement clients chez Sandoz Canada.

À ce jour, Sandoz Canada commercialise 6 biosimilaires au Canada (Omitrope, Erelzi, Riximyo, Hyrimoz, Ziextenzo et Inclunox). Toutes ces marques sont parmi les plus utilisées au pays. Surtout, Sandoz Canada offre l’un des principaux programmes au Canada qui soutient les patients qui prennent des biosimilaires, avec plus de 20 000 patients.

À propos des biosimilaires

Une fois que les brevets et les protections des données d’un médicament biologique de référence sont expirés, d’autres fabricants peuvent produire de nouvelles versions de ce médicament. Ces versions s’appellent des « biosimilaires ». Pour obtenir l’autorisation de vente de Santé Canada, le fabricant d’un biosimilaire doit démontrer que son produit est très similaire au médicament biologique de référence et que les deux médicaments ne présentent aucune différence clinique significative sur le plan de l’efficacité et de l’innocuité. Pour en savoir plus sur l’innocuité et l’efficacité des biosimilaires et comment ils se comparent aux produits biologiques de référence correspondants, veuillez lire la fiche d’information de Santé Canada sur les biosimilaires2.

Pour en savoir plus sur les biosimilaires au Canada, visitez le generationbiosimilaires.ca, qui vise à soutenir et à informer les patients, les professionnels de la santé et le grand public.

À propos du changement

Dans le contexte de l’utilisation d’un biosimilaire, Santé Canada « considère que le changement entre produits autorisés renvoie au passage de l’utilisation courante d’un produit spécifique à l’utilisation courante d’un autre produit spécifique. Les patients et les fournisseurs de soins de santé peuvent ainsi être assurés que les médicaments biosimilaires sont sûrs et efficaces pour chacune de leurs indications autorisées. Aucune différence d’efficacité et d’innocuité n’est prévue à la suite d’un changement d’utilisation courante entre un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence pour une indication autorisée3. »

À propos de Sandoz Canada

Sandoz International GmbH est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis.

Avec plus de 65 millions d’ordonnances par année, Sandoz Canada est un pionnier, un chef de file et un fournisseur de confiance de génériques et de biosimilaires de qualité qui s’appuie sur des dizaines d’années d’expérience et des capacités mondiales en matière de mise au point, de fabrication et de commercialisation de ses produits. Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009.

wwww.sandoz.ca/fr

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/

Pour obtenir une entrevue ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Coordonnées :

Marie-Soleil Pepin

Sandoz Canada inc.

(438) 227-2833

communications.canada@sandoz.com / marie-soleil.pepin@sandoz.com

1 « Choisir les biosimilaires » : Biosimilaires Canada s’adresse aux Ontariens sur les économies et les avantages qu’engendre une transition vers les biosimilaires

https://biosimilairescanada.ca/blogue/choisir-les-biosimilaires-biosimilaires-canada-sadresse-aux-ontariens-sur-les-economies-et-les-avantages-quengendre-une-transition-vers-les-biosimilaires/

2 Fiche d’information de Santé Canada sur les biosimilaires : Les médicaments biosimilaires expliqués

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html

3 Fiche d’information de Santé Canada sur les biosimilaires : Changement

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html