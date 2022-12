BBS:n johto tapasi elinkeinoministeri Mika Lintilän ja kansanedustaja Mikko Kinnusen eduskunnassa

English Finnish

BBS-Bioactie Bone Substitutes Oyj, sijoittajauutinen, 22.12.2022 klo 15.45

BBS-Bioactie Bone Substitutes Oyj:n (BBS) toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Halonen sekä hallituksen jäsen Pekka Jalovaara tapasivat keskiviikkona (21.12.2022) eduskunnassa elinkeinoministeri Mika Lintilän sekä kansanedustaja Mikko Kinnusen.

Tapaamisessa keskusteltiin hyvässä hengessä yhtiön tulevaisuudesta sekä sen kehittämien ratkaisujen suomista mahdollisuuksista niin potilaiden kuin Suomenkin näkökulmasta.

Vuonna 2003 perustetun BBS:n kehittämä ARTEBONE®Paste on uuden sukupolven ratkaisu vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Yhtiö hakee parhaillaan tuotteelle kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi