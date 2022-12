2022 nr. 18 - Offentliggørelse af storaktionærmeddelelser

Danish English

Aalborg, den 22. december 2022







Sanistål A/S ("Sanistål") har modtaget storaktionærmeddelelser afgivet i henhold til kapitel 7 i lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1. november 2021 om kapitalmarkeder ("Kapitalmarkedsloven"), med senere ændringer.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 8 / 2022 offentliggjorde Ahlsell Danmark ApS ("Ahlsell") den 24. maj 2022, at Ahlsell havde indgået betingede aktieoverdragelsesaftaler med Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S om at købe ca. 75,49 % af aktierne i Sanistål til DKK 58 pr. aktie. Som følge af, at der fra relevante myndigheder er opnået nødvendige godkendelser (jf. selskabsmeddelelse nr. 16 / 2022), er disse aftaler nu gennemført.

Hver af bankerne ejer herefter under 5% af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Sanistål.

Storaktionærmeddelelserne fra Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp og Jyske Bank A/S er vedlagt denne selskabsmeddelelse, jf. Kapitalmarkedslovens § 30.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål,

tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617.

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.

Bilag

Meddelelse fra Danske Bank A/S.

Meddelelse fra Nordea Bank Abp.

Meddelelse fra Jyske Bank A/S.

Vedhæftede filer