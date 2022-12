2022 nr. 19 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sanistål

Kontaktperson:

Aalborg, den 22. december 2022

Efter anmodning fra Ahlsell Danmark ApS indkalder bestyrelsen for Sanistål A/S ("Sanistål" eller "Selskabet") hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

Fredag den 13. januar 2023 kl. 13.00

I henhold til § 9.5 i Selskabets vedtægter afholdes generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for aktionærernes fysiske deltagelse. Deltagelse i generalforsamlingen vil således alene kunne ske via internettet som nærmere beskrevet i denne indkaldelse.

Aktionærer, der har accepteret det frivillige, anbefalede offentlige tilbud skal se bort fra denne indkaldelse, da sådanne aktionærer ikke har ret til at deltage og stemme på den ekstraordinære generalforsamling, da deres aktier er solgt.

Dagsorden

Valg af dirigent Valg af nye medlemmer til bestyrelsen for Sanistål (de nuværende medlemmer forventes at fratræde)

Fuldstændige forslag

Vedrørende punkt 1:

Bestyrelsen foreslår, at udpege en repræsentant fra Plesner Advokatpartnerselskab som dirigent på generalforsamlingen i medfør af vedtægternes § 16.1.

Vedrørende punkt 2:

Den nuværende bestyrelse, bestående af Anders Kunze Bønding, Kim Ortmann Schrøder, Sven Ruder og Stephanie Illgner har udtrykt ønske om at fratræde som medlemmer af bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen foreslår, at følgende personer vælges som medlemmer af bestyrelsen

Claes Seldeby

CEO, Ahlsell Group





Claudio Christensen

CEO, Sanistål A/S





Kennet Göransson

CFO, Ahlsell Group





Monica Aune

Chief Human Resources Officer, Ahlsell Group





Carl-Gustaf Österberg

General Counsel, Ahlsell Group





Hvis forslaget vedtages, vil den nye bestyrelse bestå af Claes Seldeby, Claudio Christensen, Kennet Göransson, Monica Aune og Carl-Gustaf Österberg samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Gitte Østergaard Futtrup og Kim Lillie Andersen.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenpunkt nr. 1 og 2 vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 11.923.784,00 er fordelt på aktier á 1,00 eller multipla heraf.

Hver aktie på nominelt DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at stemme på deres aktier på generalforsamlingen eller via brev opgøres på baggrund af aktierne ejet af aktionærerne ved udløbet af registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er den 6. januar 2023.

Kun personer, der er aktionærer i Selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, det vil sige den 6. januar 2023, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Se dog nedenfor vedrørende aktionærernes anmodning om adgangskort i rette tid.

Når registreringsdatoen udløber, vil aktierne ejet af hver aktionær i Selskabet på registreringsdatoen blive opgjort. Opgørelsen er baseret på registreringen af aktier i ejerbogen såvel som behørigt dokumenterede notifikationer til Selskabet om køb af aktier, som endnu ikke er registreret i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Salg eller køb af aktier, som finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen har ingen indvirkning på retten til at stemme på generalforsamlingen eller retten til at stemme via brev i forbindelse med generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort

For at kunne deltage elektronisk på generalforsamlingen skal hver aktionær bestille et adgangskort. Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ske til og med onsdag den 11. januar 2023 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles:

elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til Euronext Securities. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb.

Aktionærer, der ønsker at deltage på den elektroniske generalforsamling, skal registrere deres deltagelse senest onsdag den 11. januar 2023. Et ønske om at deltage kan afgives elektronisk via InvestorPortalen eller ved returnering af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket enten som scannet kopi pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelige post til Euronext på Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København.

Deltagelse i generalforsamlingen sker via Generalforsamlingsportalen. For at kunne deltage skal aktionærerne oplyse en e-mailadresse, når de registrerer deres deltagelse. Et link til Generalforsamlingsportalen og vejledning til hvordan man deltager i generalforsamlingen elektronisk bliver sendt til de enkelte aktionærer pr. e-mail umiddelbart efter tilmelding.

Bemærk venligst , at generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og at adgangsoplysninger kun skal anvendes til at tilgå generalforsamlingen elektronisk.

Hvis adgangsoplysninger går tabt, eller hvis der er problemer med at tilgå generalforsamlingen, kan Euronext Securities yde teknisk bistand. Euronext Securities vil være til rådighed fredag den 13. januar 2023 fra kl. 12.30 og under hele generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, for eksempel hvis aktionæren er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Aktionærer kan senest onsdag den 11. januar 2023 kl. 23.59 afgive fuldmagt på følgende måder:

elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.

skriftligt ved at returnere fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til Euronext Securities. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb.

Euronext Securities' kontor er åbent for henvendelser fra kl. 9-16 på hverdage ved telefonisk henvendelse på 43 58 88 66 eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Selskabet forbeholder sig retten til ikke at anerkende en fuldmagt fremvist på generalforsamlingen, hvis fuldmagten ikke er gyldigt udstedt, eller hvis den person, der fremviser fuldmagten, ikke kan identificere sig selv.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Aktionærer kan senest onsdag den 11. januar 2023 kl. 23.59 afgive brevstemme på følgende måder:

elektronisk via Saniståls InvestorPortal på www.sanistaal.com/da/investor/gf.

skriftligt ved at returnere brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet stand til Euronext Securities. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb.

En brevstemme, der er modtaget af Euronext Securities eller Selskabet kan ikke tilbagekaldes. Vær venligst opmærksom på, at breve kan være undervejs i posten i flere dage.

Euronext Securities' kontor er åbent for henvendelser fra kl. 9 - 16 på hverdage ved telefonisk henvendelse på 43 58 88 66 eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Selskabet forbeholder sig retten til ikke at anerkende en brevstemme fra en aktionær, hvis den indsendte stemme ikke lever op til de formelle krav eller er modtaget efter tidsfristen angivet ovenfor.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post til selskabets adresse att.: Pia A. Kristensen eller pr. e-mail til pap@sanistaal.dk

Spørgsmål fremsat forud for generalforsamlingen skal være modtaget af selskabet senest onsdag den 11. januar 2023 kl. 23.59. Disse spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Aktionærer kan også fremsætte skriftlige spørgsmål under selve generalforsamlingen via en live chat-funktion. Spørgsmål, som modtages under generalforsamlingen, vil blive oplæst og besvaret mundtligt på generalforsamlingen.

Aktionærerne opfordres til at fremsætte eventuelle spørgsmål i god tid forud for generalforsamlingen.

Elektronisk deltagelse

Eftersom generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, kan aktionærer kun deltage i generalforsamlingen via internettet.

De tekniske krav til brug af de elektroniske systemer er:

En computer, tablet eller smartphone (det anbefales at deltage via computer eller tablet for at få den bedste oplevelse), og

den seneste udgave af Chrome, Safari, Edge eller Firefox.

Det er de enkelte aktionærers eget ansvar at sikre, at de har en computer, tablet eller smartphone med internetadgang samt en fungerende og tilstrækkelig internetforbindelse.

Da generalforsamlingen vil blive live-transmitteret via webcast, kan der forekomme mindre forsinkelser i kommunikation eller afstemning.

Yderligere informationer vedrørende proceduren for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav til identifikation, afstemning m.v. på generalforsamlingen vil være tilgængelige fra den 22. december 2022 på www.sanistaal.com/da/investor/gf.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.sanistaal.com/da/investor/gf vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige fra den 22. december 2022, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse, denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6000 mandag-torsdag kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Behandling af personoplysninger

Selskabet behandler personoplysninger i Selskabets privatlivspolitik, der kan findes på https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/privatlivspolitik

Offentliggørelse af indkaldelse

Denne indkaldelse er offentliggjort på Selskabets hjemmeside og udsendt elektronisk via e-mail til de aktionærer, der er registreret i ejerbogen, og som har anmodet herom ved registrering af e-mailadresse på InvestorPortalen på Selskabets hjemmeside.

Aalborg, den 22. december 2022

Bestyrelsen for Sanistål A/S,

Håndværkervej 14

9000 Aalborg

