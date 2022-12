Strategi for statens låntagning 2023

Sigtepunkt på 65 mia. kr. for obligationssalg

Sigtepunktet for salget af statsobligationer fastsættes til 65 mia. kr. i 2023. Fokus vil primært være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle løbetidssegmenter.



Åbning af 10-årig nominel og grøn obligation

I februar 2023 åbnes en ny 10-årig nominel obligation. I 2. halvår åbnes ligeledes en ny 10-årig grøn obligation.



Årlig udstedelse i EMTN-programmet

I 2023 forventer staten at udstede en obligation i udenlandsk valuta under EMTN-programmet. Fremadrettet er det strategien, at staten vil lave en årlig obligationsudstedelse i udenlandsk valuta.





