Automatisierungsspezialist Turck entscheidet sich für Spryker, um seinen Kunden ein nahtloses E-Commerce-Erlebnis zu ermöglichen

BERLIN und NEW YORK, Dec. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die führende Plattform für Enterprise Marketplaces, Thing Commerce und Unified Commerce, hat heute bekannt gegeben, dass Turck, ein globaler Partner für Fabrik-, Prozess- und Logistikautomation in zahlreichen Branchen, Spryker mit der Entwicklung seiner neuen Online-Commerce-Plattform beauftragt hat. Turbine Kreuzberg wird ein entscheidender Partner für die Entwicklung und Umsetzung sein. Gemeinsam bauen die Partner eine einheitliche globale Vertriebs- und Dienstleistungsplattform auf, um das globale Vertriebsnetz von Turck, das mehr als 30 landesweite Tochtergesellschaften umfasst, weiter zu stärken. Turck und Turbine Kreuzberg entwickeln die Plattform auf der Grundlage des modularen, bildschirmlosen Spryker Commerce OS.



Turck ist seit vielen Jahrzehnten in der Branche tätig und gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich der Industrie-Automatisierung. Automatisierungslösungen von Turck erhöhen die Verfügbarkeit und Effizienz von Maschinen und Anlagen in zahlreichen Branchen, wie der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Automobilindustrie sowie Anwendungen, wie mobilen Maschinen, Intralogistik und Verpackung. Als Vorreiter in Sachen Industrie 4.0 und IIoT ist Turck gut darin bewandert, die Diskrepanz zwischen maßgeschneiderten Produkten und Massenproduktion für seine Kunden zu minimieren. Aus der Handelsperspektive kann dies jedoch zu sehr anspruchsvollen und potenziell komplexen Transaktionen führen.

„Als wir uns für eine Handelsplattform entschieden, wussten wir, dass die meisten in der Lage sein würden, bildschirmlose API-First-Integrationen anzubieten, wir wollten jedoch verstehen, welche Auswirkungen unsere Handelsstrategie im Laufe der Zeit tatsächlich auf das Geschäft haben könnte. Spryker versteht die Herausforderungen der Digitalisierung in der Produktion und wird uns helfen, eine schnellere Markteinführung und eine größere Flexibilität für die Zukunft zu erreichen“, sagte Matthias Turck, Global Director eCommerce bei Turck. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Spryker und Turbine Kreuzberg. Gemeinsam schaffen wir für unsere Kunden die Grundlage für ein personalisiertes Kundenerlebnis und die Zukunft.“

Als erster Lösungspartner von Spryker arbeitet Turbine Kreuzberg seit mehr als sieben Jahren an Spryker-Projekten, die sich bisher auf insgesamt 21 belaufen. Im vergangenen Jahr hat Turbine Kreuzberg sein Team um mehr als 55 Prozent vergrößert, was die Gesamtkapazität der Spryker-Implementierung erhöht und die starke Entwicklung von Spryker auf dem Markt zeigt.

„Wir sind stolz darauf, bei unserem neuesten Projekt wieder mit Spryker zusammenzuarbeiten, zusammen mit dem IIoT-Pionier Turck“, sagte Christopher Möhle, Managing Director von Turbine Kreuzberg. „Dies ist eine echte Partnerschaft, sowohl auf persönlicher als auch auf technologischer Ebene. Turck bietet eine Fülle von branchenübergreifendem Know-how, von der Hardware bis hin zu Fertigungsprozessen und Logistik. Wir freuen uns, unsere eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen in der Plattformentwicklung einfließen zu lassen.“

Die Plattform von Spryker, die speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt wurde, wird eine einfache Integration mit den Produkten und der bestehenden globalen Landschaft von Turck ermöglichen. Sprykers zusammensetzbarer Best-of-Breed-Ansatz bietet die nötige Flexibilität, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu implementieren und sich bei Bedarf an einen sich verändernden Markt anzupassen.

„Wir glauben an die Kraft einer starken Partnerschaft, die sich in unserer Mission widerspiegelt, Ergebnisse jenseits der Technologie zu liefern und sind begeistert, mit Turck und Turbine Kreuzberg zusammenzuarbeiten, um ihre digitale B2B-Commerce-Erfahrung auf das nächste Level zu bringen“, so Boris Lokschin, Mitgründer und CEO von Spryker. „Dieses Projekt zeigt die Ambition und das Engagement von Turck für die digitale Transformation und die Führungsrolle in einer traditionell geprägten Branche. Diese Investition wird ihnen helfen, ihr Geschäft in zusätzlichen Märkten auszubauen und ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen. Wir freuen uns auf das, was für Turck und seine Kunden noch kommen wird.“

Das gemeinsame Projekt läuft bereits. In einer ersten Erkundungsphase haben die Teams damit begonnen, die bestehende Systemlandschaft von Turck und die technischen Anforderungen für die anschließende Implementierung zu analysieren.

Über Turck

Turck ist ein globaler Partner für Fabrik-, Prozess- und Logistikautomation in zahlreichen Branchen. Mit seinen digital vernetzbaren Lösungen für effiziente Automatisierungssysteme ist das Unternehmen einer der Wegbereiter von Industrie 4.0 und IIoT. Als Spezialist für intelligente Sensorik und dezentrale Automatisierung bringt Turck Intelligenz in Maschinen und sorgt für die zuverlässige Erfassung, Übertragung und Verarbeitung relevanter Produktionsdaten – vom Sensor bis zur Cloud – nicht nur mit robusten I/O-Lösungen in IP67, sondern auch mit benutzerfreundlicher Software und Dienstleistungen.

Mehr als 4.650 Mitarbeiter weltweit entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte sowie Lösungen aus den Bereichen Sensor-, Feldbus-, Steuerungs-, Cloud-, Verbindungs- und Schnittstellentechnik sowie HMI und RFID. Das weltweite Produktions- und Vertriebsnetz umfasst mehr als 30 Tochtergesellschaften sowie Vertretungen in weiteren 60 Ländern. Modernste Produktionsstätten in Deutschland, Schweiz, Polen, USA, Mexiko und China ermöglichen es uns als unabhängiges Familienunternehmen, jederzeit flexibel und schnell auf die Anforderungen der lokalen Märkte zu reagieren.

Über Turbine Kreuzberg

Turbine Kreuzberg ist ein Softwareunternehmen aus Berlin. Mit über 140 Ingenieuren und Technikexperten, die im Herzen der digitalen Landschaften von Unternehmen arbeiten, entwickeln und betreiben die Teams von Turbine Kreuzberg digitale Handelsplattformen und Unternehmensanwendungen. Über die Implementierung hinaus hilft Turbine Kreuzberg Unternehmen, die richtigen technologischen Strategien für ihr Geschäft zu entwickeln – von der Konzeption von System- und Softwarearchitekturen über die Suche nach den richtigen Implementierungsmodellen bis hin zur frühzeitigen Evaluierung modernster technologischer Ansätze. Weitere Informationen finden Sie unter turbinekreuzberg.com .

Über Spryker

Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglicht. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität bietet, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu gehen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als globaler Plattformführer für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, Thing Commerce sowie Unified Commerce hat Spryker mehr als 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, Hilti und Ricoh. Spryker wurde von Gartner® als Visionär im 2022 Magic Quadrant ™ für Digital Commerce anerkannt und wurde außerdem als starker Anbieter in The Forrester Wave™: B2B Commerce Solutions, Q2 2022 eingestuft. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York.