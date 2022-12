Turck, spécialiste de l'automatisation, choisit Spryker pour apporter à ses clients une expérience de e-commerce fluide

French German

BERLIN et NEW YORK, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme leader pour Enterprise Marketplaces, Thing Commerce et Unified Commerce, a annoncé aujourd'hui que Turck, un partenaire mondial pour l'automatisation des usines, des processus et de la logistique dans de nombreux secteurs, a choisi Spryker pour diriger le développement de leur nouvelle plateforme de commerce en ligne. Turbine Kreuzberg sera un partenaire essentiel pour le développement et la mise en œuvre de ce projet. Ensemble, les partenaires mettent en place une plateforme mondiale unifiée de vente et de service pour renforcer le réseau de distribution mondial de Turck, qui couvre plus de 30 filiales nationales. Turck et Turbine Kreuzberg développent la plateforme à l'aide d'un stack technique construit autour du système d'exploitation modulaire sans tête, Spryker Commerce OS.



Active dans le secteur depuis de nombreuses décennies, Turck est l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'automatisation industrielle. Les solutions d'automatisation proposées par Turck augmentent la disponibilité et l'efficacité des machines et des installations dans de nombreux secteurs, tels que l'industrie alimentaire, pharmaceutique, chimique et automobile, et des applications, telles que les machines mobiles, l'intralogistique et le conditionnement. À l'avant-garde de l'industrie 4.0 et de l'internet industriel des objets (IIoT), Turck est passée maître dans l'art de minimiser la disjonction entre les produits personnalisés et la production de masse pour ses clients. D'un point de vue commercial, cependant, des transactions très sophistiquées et potentiellement complexes peuvent en résulter.

« Pour choisir une plateforme de commerce, nous savions que la plupart d'entre elles seraient en mesure de proposer des intégrations en mode sans tête, suivant une approche « API-first », mais nous voulions comprendre l'impact commercial réel que notre stratégie de commerce pourrait avoir au fil du temps. Spryker comprend les défis de la fabrication liés à la numérisation et nous aidera à accélérer la mise sur le marché et à obtenir une plus grande flexibilité pour l'avenir », a déclaré Matthias Turck, Directeur mondial du e-commerce chez Turck. « Nous nous réjouissons de la collaboration avec Spryker et Turbine Kreuzberg. Ensemble, nous jetons les bases de l'expérience client personnalisée et de l'avenir de nos clients ».

En tant que tout premier partenaire de Spryker dans le développement de solutions, Turbine Kreuzberg travaille sur des projets Spryker depuis plus de sept ans, avec un total de 21 projets à ce jour. Au cours de l'année écoulée, Turbine Kreuzberg a agrandi son équipe de plus de 55 %, augmentant ses capacités globales de mise en œuvre pour Spryker et témoignant du fort développement de Spryker sur le marché.

« Nous sommes fiers de nous associer à nouveau à Spryker sur notre nouveau projet avec Turck, pionnier de l'internet industriel des objets », a déclaré Christopher Möhle, Directeur général de Turbine Kreuzberg. « Il s'agit d'un véritable partenariat, tant sur le plan personnel que technologique. Turck offre une vaste expertise industrielle dans tous les domaines, du matériel à la logistique en passant par les processus de fabrication. Nous sommes heureux d'y ajouter nos propres compétences et notre expérience en matière de développement de plateformes. »

La plateforme Spryker, conçue spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, permettra une intégration facile avec les produits et le dispositif mondial existant de Turck. L'approche modulaire de Spryker, fondée sur les technologies les plus avancées, offrira la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre d'un large éventail de cas d'utilisation et à l'adaptation nécessaire à un marché en évolution.

« Nous sommes convaincus de la puissance d'un partenariat solide, comme en témoigne notre mission de 'concevoir des résultats au-delà de la technologie', et nous sommes ravis de travailler avec Turck et Turbine Kreuzberg pour améliorer leur expérience du commerce numérique B2B », a déclaré Boris Lokschin, co-fondateur et PDG de Spryker. « Ce projet illustre l'ambition et l'engagement de Turck pour la transformation numérique et le leadership dans un secteur historiquement traditionnel. Cet investissement les aidera à accroître leurs activités sur de nouveaux marchés et à assurer l'avenir de leur entreprise. Nous nous réjouissons des perspectives à venir pour Turck et ses clients. »

Le projet commun est déjà en cours. Dans une première phase d'exploration, les équipes ont commencé à analyser le parc des systèmes existants de Turck et les exigences en matière d'ingénierie pour la mise en œuvre ultérieure.

À propos de Turck

Turck est un partenaire mondial pour l'automatisation des usines, des processus et de la logistique dans de nombreux secteurs industriels. Grâce à ses solutions de réseaux numériques pour des systèmes d'automatisation efficaces, l'entreprise est l'une des pionnières de l'industrie 4.0 et de l'internet industriel des objets (IIoT). Spécialiste de la technologie des capteurs intelligents et de l'automatisation décentralisée, Turck apporte de l'intelligence aux machines et assure une détection, une transmission et un traitement fiables des données de production pertinentes, du capteur au cloud, non seulement avec des solutions d'E/S solides en IP67, mais aussi avec des logiciels et des services faciles d'utilisation.

Plus de 4 650 collaborateurs dans le monde développent, produisent et vendent des produits et des solutions dans les domaines des capteurs, des bus de terrain, du contrôle, du cloud, de la technologie de connexion et d'interface, ainsi que de l'IHM et de la RFID. Le réseau mondial de production et de vente comprend plus de 30 filiales, ainsi que des agences dans 60 autres pays. Des installations de production ultramodernes en Allemagne, en Suisse, en Pologne, aux États-Unis, au Mexique et en Chine nous permettent, en tant qu'entreprise familiale indépendante, d'être flexibles et de répondre rapidement aux exigences des marchés locaux à tout moment.

À propos de Turbine Kreuzberg

Turbine Kreuzberg est une entreprise de logiciels berlinoise. Avec plus de 140 ingénieurs et experts technologiques travaillant au cœur des systèmes numériques des entreprises, les équipes de Turbine Kreuzberg construisent et exploitent des plateformes de commerce numérique et des applications d'entreprise. Au-delà de la mise en œuvre, Turbine Kreuzberg aide les entreprises à élaborer les bonnes stratégies technologiques pour leur activité, de la conception de systèmes et d'architectures logicielles à la recherche des bons modèles de mise en œuvre et à l'évaluation des approches technologiques de pointe à un stade précoce. Pour plus d'informations, veuillez consulter Turbinekreuzberg.com .

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce modulaire pour les entreprises dotées de modèles commerciaux sophistiqués afin de permettre la croissance, l'innovation et la différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API, offre une approche de pointe qui donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour s'adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en facilitant un délai de rentabilité plus rapide tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes B2B et B2C Enterprise Marketplaces, Thing Commerce et Unified Commerce, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et jouit de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker a été reconnue par Gartner® en tant que visionnaire dans le Magic Quadrant ™ 2022 pour le commerce numérique et a également été classée « Strong Performer » dans The Forrester Wave™ : B2B Commerce Solutions, T2 2022 Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin et à New York.