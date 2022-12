Synchronoss meldet mehr als 30 Millionen RCS-basierte Messaging-Abonnenten in Japan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, New Jersey (USA), Dec. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. („Synchronoss“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute einen neuen Meilenstein für seine Synchronoss Advanced Messaging-Plattform in Japan bekanntgegeben. In Zusammenarbeit mit den Mobilfunkbetreibern NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank unterstützt das japanische Konsortium nun 32,5 Millionen Abonnenten von +Message, dem betreiberübergreifenden RCS-Dienst, der mit Synchronoss Advanced Messaging betrieben wird.



Der aktuelle Meilenstein bedeutet einen Abonnentenzuwachs um 62 Prozent seit Synchronoss im November 2020 die Fortschritte des japanischen Konsortiums bei der Einführung seines Rich Communications Service (RCS) bekannt gab.

Mit seinem funktionsreichen Textnachrichtensystem ermöglicht +Messaging japanischen Nutzern die Kommunikation mit Freunden und Familie und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit Marken und Unternehmen sicher zu interagieren und in Kontakt zu treten.

Der +Messaging-Dienst des Konsortiums wird von Synchronoss Advanced Messaging unterstützt, einer End-to-End-Plattform und Mobile-Commerce-Suite, die es Betreibern ermöglicht, ein fortschrittliches Messaging-Ökosystem bereitzustellen. Synchronoss Advanced Messaging verbindet Marken und Content-Anbieter mit ihren Abonnenten und bietet neue Möglichkeiten der Kommunikation und des Geschäftsverkehrs.

„Die Akzeptanz von mehr als 30 Millionen +Messaging-Abonnenten in Japan ist ein weiterer Beweis für den Wert von RCS und dafür, wie Mobilfunkbetreiber es nutzen können, um neue umsatzsteigernde Dienste anzubieten“, so Yosuke Morioka, General Manager, Japan, bei Synchronoss. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank, um weitere Marktchancen für diese funktionsreiche Technologieplattform zu erschließen.“

Dies bedeutet, dass +Message derzeit für alle Mobiltelefonmarken der drei Betreiber und MVNO verfügbar ist. Darüber hinaus unterstützt +Message jetzt die öffentliche persönliche Identifizierung (JPKI) mit My Number-Karten, die es den Nutzern ermöglicht, ein Bankkonto zu eröffnen oder eine Kreditkarte zu verwenden, wobei die Identität einfach und sicher über +Message überprüft werden kann, was zu einem besseren Erlebnis innerhalb des mobilen Ökosystems führt.

