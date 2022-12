シンクロノス(Synchronoss)、日本におけるRCSメッセージング利用者数が3,000万人を突破したと発表

シンクロノス(Synchronoss)のアドバンスト・メッセージング・プラットフォーム(Advanced Messaging Platform)を活用して、日本の携帯電話事業者であるNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクがユーザーとブランド間の通信、交流、取引を可能にするクロスオペレーター・アドバンスト・メッセージングサービスを展開

December 22, 2022 15:45 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES