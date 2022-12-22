Synchronoss宣佈日本RCS短訊服務訂戶逾3,000萬

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BRIDGEWATER，新澤西州, Dec. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（下稱「Synchronoss」或「公司」）(NASDAQ: SNCR) 為雲端、短訊和數碼產品及平台領域的全球龍頭公司及創新者，今天宣佈旗下 Synchronoss Advanced Messaging 平台在日本奠定新里程碑。通過與移動營運商 NTT DOCOMO、KDDI 及 SoftBank 合作，這家日本聯營集團現時服務 +Message（由 Synchronoss Advanced Messaging 支援的跨營運商 RCS 服務）的 3,250 萬名訂戶。



根據目前的里程碑，自 Synchronoss 在 2020 年 11 月觀察這個日本聯營集團在部署 Rich Communications Service (RCS) 方面的進展以來，其訂戶數目增加 62%。

+Messaging 提供功能豐富的短訊系統，除可與品牌及企業以安全可靠方式進行互動及參與相關活動外，亦可供日本用戶與朋友及家人進行溝通。

此聯營集團的 +Messaging 服務由 Synchronoss Advanced Messaging 提供支援，這個端對端平台及移動商務工具可供營運商建立高級短訊生態系統。Synchronoss Advanced Messaging 協助品牌及內容供應商與訂戶聯繫，提供全新溝通及交易方式。

Synchronoss 日本總經理 Yosuke Morioka 表示：「日本超過 3,000 萬名訂戶採用 +Messaging，進一步證明 RCS 的價值，以及移動營運商如何利用該服務提供新的創收服務。我們期待與 NTT DOCOMO、KDDI 及 SoftBank 合作，為這個功能豐富的技術平台開拓更多市場機遇。」

+Message 現時可用於三大營運商及 MVNO 的所有手機品牌。此外，這項服務目前支援 My Number 電話卡的公共個人身份識別 (JPKI)，用戶在開設銀行賬戶或使用信用卡時，可使用 +Message 輕鬆安全驗證身份，令移動生態系統帶來更吸引的體驗。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com