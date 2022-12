Synchronoss宣佈日本RCS短訊服務訂戶逾3,000萬

NTT DOCOMO、KDDI 及 SoftBank 借助 Synchronoss Advanced Messaging 平台,提供跨營運商高級短訊服務,有助用戶及品牌進行溝通、互動和交易。

December 22, 2022 15:45 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES