Galapagos kondigt wijzigingen in Directiecomité aan  

Mechelen, België; 22 december 2022, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag wijzigingen in het Directiecomité aangekondigd met ingang van 1 januari 2023.



Dr. Walid Abi-Saab heeft besloten om het bedrijf te verlaten als Chief Medical Officer en lid van het Directiecomité per 31 december 2022. Hij zal tot 31 mei 2023 bij Galapagos blijven om een soepele overgang te waarborgen.

Het bedrijf kondigt tevens de pensionering aan van André Hoekema die in 2005 bij Galapagos startte als Chief Business Officer en lid van het Directiecomité.

Dr. Paul Stoffels1, CEO en voorzitter van Galapagos zei: “Namens de Raad van Bestuur wil ik Walid en André bedanken voor hun inzet en bijdragen door de jaren heen. Walid startte begin 2017 bij Galapagos en leidde het door een kritieke en transformerende fase, inclusief de succesvolle afronding van de fase 3-studies van filgotinib in reumatoïde artritis en colitis ulcerosa. Wij erkennen zijn belangrijke bijdrage aan de opbouw van de development organisatie en aan de ontwikkeling van ons bedrijf tot de volledig geïntegreerde biotech die we nu zijn. Sinds André in 2005 Galapagos als pre-IPO-bedrijf vervoegde, heeft hij de business development functie geleid en een belangrijke rol gespeeld in de groei van het bedrijf via een grote reeks farmaceutische partnerschappen, waaronder de Gilead samenwerking.”

Het bedrijf verwacht om in de eerste helft van 2023 een hoofd R&D en lid van het Directiecomité aan te kondigen. Tot die benoeming zal Dr. Paul Stoffels1 ad interim optreden als hoofd R&D. Bovendien is het senior managementteam van het bedrijf versterkt met belangrijke aanwervingen en interne promoties in Onderzoek, Ontwikkeling, Business Development en Commercial.

Voorts heeft de Raad van Bestuur twee nieuwe leden van het Directiecomité benoemd:

Mevrouw Annelies Missotten, Chief Human Resources Officer Annelies startte begin 2018 bij Galapagos komende van GSK, waar ze

HR Business Leader was van Global Vaccines Commercial & Global Vaccines Strategic Partnerships.

Mevrouw Valeria Cnossen, General Counsel, tevens verantwoordelijk voor Compliance & Ethics, het Corporate Secretary Office en Intellectuele Eigendom Valeria startte in augustus 2022 bij Galapagos. Zij was eerder General Counsel van de Consumer Health Group van Johnson & Johnson en bekleedde leidinggevende functies in de Pharmaceuticals Group en Medical Devices Group van Johnson & Johnson.



“Ik ben zeer verheugd dat ons Directiecomité is versterkt met belangrijke strategische posities om de toekomstige groei te stimuleren. Annelies en Valeria brengen een schat aan expertise en zullen een belangrijke rol spelen bij het bepalen en uitvoeren van onze strategie inzake menselijk kapitaal en ons bestuur”, aldus Dr. Paul Stoffels, CEO en voorzitter van Galapagos.

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat ontdekkingsprogramma’s tot fase 4 voor immunologie, oncologie en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Met uitzondering van de goedkeuring van filgotinib voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis en colitis ulcerosa door de bevoegde regelgevende instanties in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan, zijn de werkzaamheid en veiligheid van onze kandidaat-geneesmiddelen door geen enkele regelgevende instantie volledig geëvalueerd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd, met inbegrip van verklaringen betreffende de aangekondigde overgang van het leiderschap en de benoemingen in het Directiecomité, de voordelen die de onderneming verwacht te behalen uit de nieuwe toevoegingen aan haar Directiecomité, haar vermogen om haar ontwikkelingsactiviteiten en haar strategisch koersmodel te versnellen, en andere verklaringen in dit persbericht die geen historische feiten zijn en verklaringen die worden aangeduid met woorden als "verwacht", "voorziet", "is van plan", "visie", "streeft naar" en "plant" of woorden van gelijke strekking. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van die waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom moet de lezer er niet overmatig op vertrouwen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat wij niet in staat zijn de verwachte voordelen van onze geplande leiderschapsovergang te realiseren, dat onze leiderschapsovergang verstorend kan zijn voor onze bedrijfsactiviteiten, en de risico's en onzekerheden die worden genoemd in ons jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2021 en onze latere deponeringen bij de SEC. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of publiekelijk te herzien om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

1 Handelend via Stoffels IMC BV





