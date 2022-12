SalMar ASA – Arctic Fish oppdatering: godkjenning fra EU-kommisjonen

English Norwegian

Frøya, 23. desember 2022

Det vises til børsmelding 31. oktober 2022 vedrørende SalMar ASAs salg av sin eierandel på 51,28 % av aksjene i Arctic Fish Holding AS til Mowi ASA.

SalMar ASA har gleden av å kunngjøre at EU-kommisjonen har godkjent Mowi ASA som kjøper av SalMar ASAs aksjer i Arctic Fish Holding AS og at partene dermed kan iverksette gjennomføring av transaksjonen.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

