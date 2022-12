Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor N57 OÜ sõlmis ehituslepingu Lilleküla Kodud projekti ehitamiseks Kristiines

English Estonian

Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor N57 OÜ ja Mitt&Perlebach OÜ allkirjastasid 22. detsembril 2022 lepingu arendusprojekti Lilleküla Kodud ehitamiseks hinnatud Kristiine linnaosas Tallinnas. Ehituslepingu maht on ligikaudu 3,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Ehituse ja müügiga alustati käesoleva aasta detsembris ning Lilleküla Kodud valmivad 2023. aasta lõpus. Arendusprojektis on 26 eri suurusega korterit alates kompaktsetest ühetoalistest kuni avarate neljatoaliste ja suure terrassiga korteriteni.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on tegemist erilise projektiga kuna selles piirkonnas on väga vähe uusarendusi ning tegemist on klientide poolt väga nõutud ja kõrgelt hinnatud piirkonnaga. „Projekti muudab eriliseks ka hoone suurus – vaid 26-korteriga hoone hubases aedlinnas on meie jaoks justkui butiik toode, mida iga päev teha ei saa. Hoiame oma arendusprojektide projekteerimisel olulisel kohal jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikust,“ ütleb Laks. A-energiaklassiga Lilleküla Kodusid köetakse õhk-vesi soojuspumpadega, mida vajadusel kombineeritakse gaasiküttega. Laksi sõnul tagavad hästi läbi mõeldud ja kaasaegsed küttelahendused nii energia- kui kulusäästlikkuse. Ehitatava hoone hoovis on privaatne ja turvaline mänguväljak ning hoone ise asub otse Räägu Pargi vastas, luues meeldivalt rohelise kodukeskkonna ja pakkudes ohtralt vaba aja veetmise võimalusi.

Lisainfo:

Kokku on kontsernil ehituses ja müügis neli elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 405 korterit, sh Paevälja Hoovimajad (96 korterit) ja Ojakalda Kodud (101 korterit) Eestis ning Kuldīgas Parks (116 korterit) ja Mārupes Dārzs (92 korterit) Lätis.

Rohkem infot Lilleküla Kodud projekti kohta leiab hepsor.ee/lillekylakodud/ .

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee