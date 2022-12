Kalmar ja Uwe Kleinwort vahvistavat pitkäaikaista yhteistyötään suurella uudella Gloria-konttikurottajatilauksella

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 23. JOULUKUUTA 2022 KLO 10:00



Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen Uwe Kleinwort GmbH:n kanssa kuuden Kalmar Gloria -konttikurottajan toimittamisesta. Laitteiden nostokapasiteetti on 45 tonnia. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tilauskertymään, ja toimitus ajoittuu vuoden 2023 toiselle neljännekselle.

Pohjois-Saksassa Hampurin satamassa sijaitseva Uwe Kleinwort GmbH on kansallisesti tunnettu laadukkaista palveluistaan ja korkeasta tuottavuudestaan. Yhtiön laajaan vuokrakalustoon kuuluu Kalmarin konttikurottajia, terminaalitraktoreita, haarukkatrukkeja ja tyhjien konttien käsittelylaitteita. Viimeisin tilaus on jatkoa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä tehdyn kuuden Kalmar Gloria -konttikurottajan ja kuuden keskikokoisen haarukkatrukin tilaukselle, joka on jo toimitettu.

Uwe Kleinwort, toimitusjohtaja, Uwe Kleinwort GmbH: ”Kalustossamme on jo noin 150 Kalmar-laitetta, ja jatkamme mielellämme asiakassuhdettamme laitteiden korkean laadun, erinomaisen varaosien saatavuuden sekä laadukkaan huoltopalvelun vuoksi. Tarkoituksenamme on jatkaa yhteistyötä Kalmarin kanssa, kun pyrimme edelleen laajentamaan kalustoamme."

Björn Steffen, myyntipäällikkö, Kalmar Saksa: "Olemme iloisia jatkuvasta luottamuksesta ja yhteistyöstä Uwe Kleinwortin kanssa, joka on jatkunut yli kolmen vuosikymmenen ajan."

Lisätietoa lehdistölle:

Kirsten Früchting, markkinointipäällikkö, Kalmar Saksa, puh: +49 405 473 050, kirsten.fruechting@kalmarglobal.com



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com