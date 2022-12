Finnish English

Talenom Oyj Lehdistötiedote 23.12.2022 klo 10.00

Talenom laajenee Italiaan ostamalla tilitoimisto Studio Gavazzin liiketoiminnan

Talenom Oyj on sopinut ostavansa Milanossa Italiassa toimivan tilitoimisto Studio Gavazzin liiketoiminnan. Kaupan myötä Talenom aloittaa toimintansa Italian markkinoilla. Ostettava liiketoiminta siirtyy osaksi Talenomia 1.1.2023.

Italian tilitoimistomarkkinan koko on arviomme mukaan noin 12 miljardia euroa, ja tilitoimistoja on Italiassa yli 64 000. Italiassa on noin kuusi miljoonaa yritystä, joista yli 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yrityskauppa avaa Talenomille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa yhdelle Euroopan suurimmista markkinoista ja olla mukana tekemässä Italian tilitoimistoalan digitalisaatiota.

Talenomille siirtyvä liikevaihto ostetusta yhtiöstä on vuositasolla yhteensä noin 0,6 miljoona euroa. Yritys työllistää yhteensä kymmenen henkeä, ja he jatkavat Talenomin palveluksessa.

Hankinnalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin.

”Olen todella innoissani avauksestamme Italiaan. Italian markkinat ovat digitalisaation murroksen kynnyksellä, jossa selkeälle ja konseptoidulle yrittäjän talousrutiineja helpottavalle toimijalle on tilausta. Avainhenkilöiden luja usko Talenomin vahvuuksiin ja kykyyn muuttaa yhdessä toimialaa mahdollisti yrityskaupan toteuttamisen. Toivotamme uuden toimiston lämpimästi tervetulleeksi Talenomille”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Talenom yhdistää ainutlaatuisella tavalla ohjelmistokehityksen ja tilitoimistoalan osaamisen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin Suomessa ja Euroopassa.



Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 7038 554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi