Lehdistötiedote 23.12.2022 klo 10.50

KOLMEN PROSENTIN KORONNOUSU POISTAA KUPLAT ASUNTOMARKKINASTA

Nollakorkojen aika on ohi. Rahalla on taas hinta. Poikkeuksellisen nopeasti tapahtuneella rahan hinnan muutoksella on radikaaleja vaikutuksia asuntomarkkinoilla.

’’Muistan Investors Housen kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaavan Antti Lahtisen sanoneen haastattelussa viime vuonna, että asuntomarkkinoilla on it-kuplan kaltainen ilmiö. Taustalla oli pitkään jatkunut nollakorkojen aika. Monikaan ei sitä uskonut silloin. En halua nytkään puhua kuplan puhkeamisesta, vaan epäjatkuvuuskohdasta. Asuntomarkkina suuntaa uuteen. Pidemmän aikavälin näkymä on lyhyttä parempi’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Lyhyellä aikavälillä 1,5 miljoonan asuntovelkaisen kotitalouden lainanhoitokulut nousevat rajusti elleivät korot nopeasti laske. Vuokra-asuntomarkkinoilla kolmen prosenttiyksikön koronnousu luo merkittävän vuokrankorotuspaineen yhdessä 10 %:ia lähentelevän inflaation kanssa. Korkojen nousu vaikuttaa nopeasti asuntorakentamiseen, jossa uusien asuntojen aloitukset vähenevät merkittävästi.

’’On selvää, että lyhyellä aikavälillä kuluttajien maksukyky on suuri haaste sekä kuluttajille itselleen että koko yhteiskunnalle’’, Roininen sanoo.

Pidemmällä aikavälillä asuntomarkkinalla on monia sopeutumiskeinoja. Rakentamiskustannusten lasku, palkkakehitys, inflaation luoma omaisuusarvojen nousu ja rahoitussektorin hyvä toimintakyky vaikuttavat pidemmän aikavälin näkymään selvästi lyhyttä katsantoa myönteisemmin.

’’Asuntomarkkina sopeutuu uuteen kuten se on tehnyt aina ennenkin. Tie voi lyhyellä aikavälillä olla kivulias. Pidemmällä aikavälillä inflaatiolla on taipumus nostaa asuntohintoja. Juuri nyt elämme epäjatkuvuuskohtaa, joka tarjoaa aina kiintoisia sijoitusmahdollisuuksia’’, sanoo Roininen.

Helsinki 23.12.2022

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669